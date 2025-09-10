مدرب الزمالك يعفو عن نجم الفريق

تقبّل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، اعتذار أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مباراة المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل المصري صدارة ترتيب الدوري بـ11 نقطة، ويأتي الزمالك وصيفًا بـ10 نقاط.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية.. من يمتلك قرار رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك؟

نجم الفريق يعتذر

استأنف المهاجم التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية بشكل رسمي، الأربعاء، على أرضية ملعب الكلية الحربية، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة المصري.

وكان الجزيري قد دخل في مشادة مع فيريرا، بعد أن رفض طلب المدرب البلجيكي بتغيير مركزه داخل الملعب.

وجاءت عودة الجزيري للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تقديمه اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني للفريق، الذي يقوده يانيك فييريرا، وكذلك لزملائه في الفريق، عن التصرفات التي صدرت منه خلال الفترة السابقة، مع التأكيد على بذله أقصى جهده للمساهمة في الدفاع عن ألوان النادي.

أخبار ذات علاقة بدأت المعاناة.. 4 مصائب تضرب الزمالك بسبب أرض أكتوبر

وعقد فييريرا جلسةً مع اللاعب التونسي، بحضور عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، حيث أبدى الجزيري التزامًا تامًا بالعقوبة الإدارية التي تم فرضها عليه، وهو ما دفع المدير الفني البلجيكي إلى الموافقة على إعادته للتدريبات الجماعية اعتبارًا من اليوم، بعد أن أثبت وصوله إلى المستويات البدنية المطلوبة.