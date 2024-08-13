وضع محمد البريك لاعب نادي الهلال، مدربه جورجي جيسوس في مأزق قبل مباراة الأهلي، في الدور نصف النهائي، لمسابقة كأس السوبر السعودي مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الهلال ضد الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة الأولى من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

محمد البريك نجم الهلال السعودي قد تلقى خبرًا صادمًا قبل ساعات من خوض لقاء الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المحلي الذي تستضيفه مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن نادي الهلال في بيان رسمي، أمس الاثنين، وفاة والدة محمد البريك نجم الفريق.

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وبعد وفاة والدة البريك، قرر نجم الزعيم مغادرة المعسكر، ومن ثم خروجه من قائمة المباراة.

وتسبب خروج البريك من معسكر الهلال، في أزمة للمدرب البرتغالي جيسوس، والذي كان ينوي الاعتماد على محمد البريك في وسط الملعب.

جيسوس أشرك البريك في أكثر من مباراة في مركز وسط الملعب خلال المباريات التجريبية الأخيرة، في معسكر النمسا، وكان ينوي الاعتماد عليه إلى جانب الثنائي روبن نيفيز، وسيرجي سافيتش.

وجات وفاة والدة محمد البريك لتضع جورجي جيسوس في مأزق، ولكنه سيعمل على تجهيز لاعب آخر.

ويفتتح الموسم الجديد لكرة القدم السعودية بإقامة كأس السوبر المحلية بمشاركة الهلال بطل دوري المحترفين والكأس ووصيفه في كلتا البطولتين النصر، ودون أن تعقد الأندية الكبرى صفقات ضخمة كما حدث في الصيف الماضي.

وستبدأ الإثارة مبكرا اليوم الثلاثاء بمواجهة الهلال، بطل النسخة الماضية، لمنافسه الأهلي ثالث الدوري الموسم الماضي والساعي للفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2016.