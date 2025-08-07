رسميًا.. برشلونة "ينتزع" شارة القيادة من تير شتيغن

أعلن نادي برشلونة، رسميًا إعفاء حارس مرماه مارك-أندريه تير شتيغن من منصب قائد الفريق الأول، وذلك في إطار الإجراءات التأديبية الجارية ضده.

تأتي هذه الخطوة في خضم خلاف كبير بين برشلونة وتير شتيغن، بعد رفض الحارس التوقيع على موافقة تسمح للنادي بمشاركة تقريره الطبي مع لا ليغا، وذلك في أعقاب خضوعه لعملية جراحية.

ويُعد هذا التقرير ضروريًا للنادي لاستغلال غياب الحارس المخضرم والمساحة المالية الناتجة عن ذلك لتسجيل لاعبين جدد، مثل خوان غارسيا، شرط أن تصنف اللجنة الطبية للدوري الإصابة على أنها طويلة الأمد.

لكن رفض تير شتيغن التوقيع يعرقل خطط النادي، ما دفع لإجراء تحقيق تأديبي ضده، وتوجيه عقوبة سحب شارة القيادة منه مؤقتًا.

بيان ناري

أصدر نادي برشلونة، بيانًا ناريًا مساء اليوم الخميس ضد الحارس الألماني قال فيه: "يعلن نادي برشلونة أنه، وفي إطار الإجراءات التأديبية المفتوحة ضد اللاعب مارك-أندريه تير شتيغن، وحتى يتم البت النهائي في هذا الشأن، قرر النادي بالاتفاق مع القيادة الرياضية والجهاز الفني سحب منصب قائد الفريق الأول منه بشكل مؤقت".

وأضاف البيان: "خلال هذه الفترة، ستُناط مهام القيادة بنائب القائد الحالي، رونالد أراوخو".

وبذلك، سيتولى رونالد أراوخو، نائب القائد، قيادة الفريق، على أن يتم تحديد المجموعة القيادية الجديدة للفريق رسميًا عبر تصويت جديد مع بداية الموسم.