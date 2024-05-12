تغريدة تهنئة لنادي الهلال تسبب أزمة قانونية (صور)
تسببت تغريدة من حساب باسم "لجنة الانضباط والأخلاق" بأزمة كبيرة، بعدما نشرت تهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب الدوري السعودي.
وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة 19 في تاريخه، معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب، أمس السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.
ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلقَ أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث جولات على النهاية.
واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب، الذي يحتل المركز الخامس حاليا.
وذكرت شركة (أوبتا) المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن هذه المرة الثالثة التي يحسم فيها الهلال لقب دوري المحترفين، بفوزه على الحزم بعد موسمي 2009-2010 و2019-2020.
كما أنها المرة الثانية التي يُحسم فيها اللقب قبل ثلاث مباريات على النهاية بعد موسم 2009-2010.
تغريدة الأزمة
ونشر الحساب: "تَهَانِينَا لفريق الهلال فوزه بدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023-2024".
ومع انتشار التغريدة التي أثارت جدلا، رد اتحاد الكرة السعودي: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه لا يوجد أي حساب رسمي للجان وإدارات الاتحاد في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح أنه يجري التعامل مع أحد الحسابات التي انتحلت اسم لجنة الانضباط والأخلاق من قبل الإدارة القانونية وفق الأنظمة والقوانين الرسمية".
وأعاد الحساب تغريدة اتحاد الكرة السعودي معلقا: "يؤكد أيضاً حساب (لجنة الانضباط والأخلاق - Informal) بأن هذا الحساب غير رسمي ولا يتبع لأية جهة أو مؤسسة رياضية، وموضحاً بذلك في اسم المُعرف والوصف بأنه غير رسمي منذ إنشاء الحساب قبل 5 أشهر، وبذلك لا يوجد أي صبغة انتحال كما ورد في البيان.
وتابع: "وننوه لكل مستخدمي منصة X بأن جميع حسابات المؤسسات الرياضية تمتلك الشارة الذهبية".
وواصل: "وكون الحساب هو الوحيد في منصة X يقوم بتغطية آخر أخبار قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بكل حياد واحترافية ومن المصدر الرسمي (الموقع الرسمي الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم) أؤكد استمراري كحساب غير رسمي بنشر القرارات أولاً بأول، طالما لا يوجد حساب رسمي على منصة X يقوم بنشر القرارات للجمهور الرياضي السعودي".
وأتم: "بمجرد إنشاء حساب رسمي على منصة X يهتم بنشر قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، سأقوم بإغلاق هذا الحساب غير الرسمي على الفور".