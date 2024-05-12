تغريدة تهنئة لنادي الهلال تسبب أزمة قانونية (صور)

تسببت تغريدة من حساب باسم "لجنة الانضباط والأخلاق" بأزمة كبيرة، بعدما نشرت تهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب الدوري السعودي.

وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة 19 في تاريخه، معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب، أمس السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.

ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلقَ أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث جولات على النهاية.