صدمة كبيرة.. كم طلب مصطفى محمد من أجل اللعب للأهلي المصري؟

كشفت تقارير إعلامية عن صدمة كبيرة بشأن الطلبات المالية التي وضعها مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، على طاولة الأهلي المصري للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسعى إدارة الأهلي لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، الذي توصل لاتفاق نهائي مع كولومبوس كرو الأمريكي لضمه في الميركاتو الحالي.

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ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإن الصفقة سوف تتم بمبلغ 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 15% نسبة إعادة بيع، كما سعى الأهلي لزيادة الحوافز والإضافات المالية.

وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي في يناير 2024 قادمًا من الدوري السويدي، وحصل على لقب هداف الدوري المصري في موسمه الأول، وظهر بصورة لافتة في كأس العالم للأندية بعدما أحرز هاتريك (3 أهداف) أمام بورتو في ختام دور المجموعات.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "مصطفى محمد على رادار الأهلي المصري وهو بديل وسام أبو علي، بجانب لاعب آخر".

وأضاف التقرير: "مشكلة صفقة مصطفى محمد في راتب اللاعب، حيث طلب الحصول على 3 ملايين يورو في الموسم، وهذا رقم كبير جدًّا".

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وأوضح: "النادي الأهلي يسعى لضم مصطفى محمد ويتفاوض معه حاليًّا في مسألة الراتب من أجل حسم الصفقة في الأيام القليلة القادمة".

وشارك مصطفى محمد مع فريق نانت في بداية فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، حيث نجح مؤخرًا في تسجيل هدفين في مباراتين وديتين ضد غانغون، وستاد لافالوا.

ومن المقرر أن يستهل نانت مشواره في الدوري الفرنسي، الذي سينطلق في الـ17 من أغسطس المقبل، بمواجهة باريس سان جيرمان.