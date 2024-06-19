مدرب المجر يوجه رسالة دعم إلى لاعبه ردا على الساخرين من بنيته الجسدية
أبدى ماركو روسي، مدرب منتخب المجر، أمله أن يهز مارتن آدم الشباك في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 ليرد على التعليقات الساخرة على الإنترنت من ضخامة حجمه.
وشارك آدم، البالغ 29 عاما، من مقعد البدلاء في وقت متأخر من المباراة التي خسرتها المجر 3-1 أمام سويسرا في كولن يوم السبت الماضي في بطولة أوروبا 2024 المقامة حاليا بألمانيا.
وأثارت مشاركة آدم ضجة عبر الإنترنت بين المشجعين الذين فوجئوا برؤية لاعب يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات ويبلغ وزنه نحو 86 كيلوغراما يركض على أرض الملعب.
وقال آدم، الذي يطلق عليه "الفايكنغ المجري"، إنه عادة ما يسخر من تلك التعليقات، لكن المدرب روسي قال إن الهجوم الشخصي غير مقبول.
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ألمانيا، اليوم الأربعاء: "نرى الصور الساخرة، والحمقى الذين يجلسون أمام لوحة المفاتيح أو بشجاعة أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم - طالما كان الأمر كذلك، فهذا مقبول لأننا لا نستطيع السيطرة على عقول هؤلاء الأشخاص.
"لكن عندما يسيء الناس للاعبين عبر المدونات، فإن هذا غير مقبول. هذا ينم عن عدم الاحترام.
"لذا فإن ما حدث معه مزعج جدا. جسده وبنيته، هكذا كان الحال منذ ولادته، لذا آمل حقيقة أن يسجل في هذه البطولة. سيكون هذا مجزيا بالنسبة له.
"لكنني أعتقد أنه لم يتأثر لأنه شخص استثنائي ونحن سعداء جدا بوجوده معنا".