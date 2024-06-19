مدرب المجر يوجه رسالة دعم إلى لاعبه ردا على الساخرين من بنيته الجسدية

أبدى ماركو روسي، مدرب منتخب المجر، أمله أن يهز مارتن آدم الشباك في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 ليرد على التعليقات الساخرة على الإنترنت من ضخامة حجمه.

وشارك آدم، البالغ 29 عاما، من مقعد البدلاء في وقت متأخر من المباراة التي خسرتها المجر 3-1 أمام سويسرا في كولن يوم السبت الماضي في بطولة أوروبا 2024 المقامة حاليا بألمانيا.

وأثارت مشاركة آدم ضجة عبر الإنترنت بين المشجعين الذين فوجئوا برؤية لاعب يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات ويبلغ وزنه نحو 86 كيلوغراما يركض على أرض الملعب.

وقال آدم، الذي يطلق عليه "الفايكنغ المجري"، إنه عادة ما يسخر من تلك التعليقات، لكن المدرب روسي قال إن الهجوم الشخصي غير مقبول.