احتفى نادي فيالريال الإسباني أمس الإثنين بلاعبه المغربي ونجم منتخب أسود الأطلس في أولمبياد باريس 2024، الياس أخوماش وذلك بعد تألقه في الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وقبل مباراته الافتتاحية في مسابقة الليغا أمام أتلتيكو مدريد مساء الإثنين، تولت إدارة فياريال تكريم عدد من لاعبيها المتألقين مع منتخباتهم خلال الصيف الجاري ومن بينهم الياس أخوماش الذي ساهم في إنجاز تاريخي غير مسبوق للمنتخب الأولمبي المغربي بالفوز ببرونزية أولمبياد باريس.

وكرمت إدارة فريق الغواصات الصفراء لاعبي منتخب إسبانيا الأولمبي المتوج بالميدالية الذهبية للأولمبياد وهم أليكس باينا وأيوز بيريز وجيرارد هيرنانديز، كما احتفت أيضا بلاعبي أتلتيكو مدريد بابلو باريوس المتوج بذهبية باريس 2024، وروبن لو نورماند الفائز مع منتخب إسبانيا الأول بكأس أمم أوروبا في يوليو الماضي.

وشارك أخوماش، الذي سيخوض موسمه الثاني مع فياريال بعد انتقاله إليه في صائفة 2023 قادما من برشلونة، في تعادل فياريال (2 ـ 2) ضد أتلتيكو مدريد بعد أن دخل بديلا في الشوط الثاني.

وبدأ الياس أخوماش المولود في إسبانيا في العام 2004 مسيرته الكروية في أكاديمية "لاماسيا" التابعة لنادي برشلونة، وصعد إلى الفريق الأول في 2021، قبل أن ينتقل إلى فياريال الموسم الماضي ويخوض معه حتى الآن 39 مباراة في كل المسابقات.

وشارك لاعب الجناح في كل مباريات منتخب أسود الأطلس في أولمبياد 2024، أما مع المنتخب الأول فقد خاض حتى الآن 3 مباريات.

وكان فياريال