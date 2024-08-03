قاد الإيطالي شيرو إيموبيلي فريقه الجديد بشكتاش للتتويج بلقب كأس السوبر التركي بعد فوز ساحق على غلطة سراي بنتيجة 5-0 مساء اليوم السبت.

وسجل إيموبيلي بعد 21 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ثم أحرز هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وانضم اللاعب الإيطالي إلى بشكتاش قادمًا من لاتسيو في الأسابيع القليلة الماضية.

وسجل أهداف بشكتاش بخلاف ثنائية إيموبيلي كل من جوناس سفينسون في الدقيقة 53 ورافا سيلفا في الدقيقة 90 ومصطفى هيكيموغلو في الدقيقة 90+3.

وشهد اللقاء طرد فيكتور نيلسون لاعب غلطة سراي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وشارك النجم الليبي المعتصم المصراتي في صفوف بشكتاش في المباراة كاملة ليحقق أول ألقابه مع الفريق بعد انضمامه قادمًا من سبورتنغ براغا البرتغالي.

وحقق بشكتاش لقب كأس السوبر التركي للمرة العاشرة في تاريخه ليتساوى مع طرابزون سبور في وصافة غلطة سراي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 17 مرة.

واستعاد بشكتاش لقب السوبر بعد غياب 3 أعوام حين حقق البطولة عام 2021 في حين فاز غلطة سراي بالبطولة في الموسم الماضي.

ويقود بشكتاش المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست نجم برشلونة الإسباني السابق.

وأبرم الفريق عدة تعاقدات لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد 2024–2025 بضم الليبي المعتصم المصراتي والبرتغالي رافا من بنفيكا والبرازيلي جابريل باوليستا من أتلتيكو مدريد بخلاف صفقة شيرو إيموبيلي.