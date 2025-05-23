الهلال يقدم راتبا جنونيا لحسم صفقة برونو فيرناندز تماما

حدد نادي الهلال السعودي مهلة لنهاية مايو الجاري ليحصل على إجابة من نجم مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، بشأن رغبته في الانضمام إلى الفريق السعودي مقابل صفقة مالية ضخمة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النادي السعودي مستعد لدفع نحو 100 مليون جنيه إسترليني كرسوم انتقال إلى مانشستر يونايتد، إضافة إلى عقد يمتد ثلاث سنوات بقيمة أساسية تبلغ 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، مع إمكانية وصول الدخل السنوي إلى 65 مليون جنيه إسترليني تشمل مكافآت وتوقيع العقد، ليصل إجمالي المبلغ إلى ما يقارب 300 مليون جنيه إسترليني.

من جهته، أكد فيرنانديز بعد خسارة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام أن النادي قد يضطر إلى بيعه هذا الصيف لتسوية أوضاعه المالية، قائلاً: "إذا اعتقد النادي أن الوقت قد حان للفراق لأنهم يريدون تحقيق بعض الأرباح، فالأمر كذلك".

رغم ذلك، تؤكد مصادر داخل مانشستر يونايتد أن النادي لا يرغب في التخلي عن قائده وأفضل لاعبيه، لكن الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها النادي بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي وتراجع فرص التأهل لدوري أبطال أوروبا تضع النادي تحت ضغط مالي شديد.

استعجال الهلال

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن الهلال يرغب في حسم صفقة فيرنانديز قبل بطولة كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يقدم عرضاً نهائياً خلال الأيام القادمة، مع منح اللاعب 72 ساعة فقط للرد قبل أن يتجه النادي إلى أهداف أخرى.

على الرغم من سعادة فيرنانديز في مانشستر يونايتد، فإن احتمالية اللعب خارج أوروبا الموسم المقبل مع تخفيض راتبه بنسبة 25% وعدم وجود ضمانات بتقدم سريع للنادي تحت قيادة روبن أموريم قد تدفعه لقبول العرض السعودي.

يُذكر أن فيرنانديز قد يحافظ على مكانه في المنتخب البرتغالي كما حدث مع كريستيانو رونالدو بعد انتقاله إلى النصر السعودي في 2022.

تأتي هذه التطورات في ظل موسم مخيب لمانشستر يونايتد، الذي يواجه أيضاً غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني من شركة أديداس بسبب عدم التأهل لدوري الأبطال، فضلاً عن خسارة ملايين أخرى من عوائد الدوري الإنجليزي بسبب تراجع ترتيب الفريق.