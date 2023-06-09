غوارديولا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: تعلمت أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مع فريقنا تعلمت أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا، سنسافر إلى هناك من أجل تحقيق حلم، وسنحاول أن نقدم مباراة جيدة، وأن نفوز في النهائي".

وأضاف: "نعلم أنه كان لدينا فرصة منذ عامين، لكننا لم نستغلها، وفي العام الماضي خسرنا بسيناريو مثير، نحن هناك مجددًا هذا العام، وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا".

وتابع غوارديولا: "سنتعامل مع المباراة كما نتعامل مع مباريات وسط الأسبوع في الدوري الإنجليزي، وسنكون متأكدين من قدرة اللاعبين على التركيز وما يحتاجون لفعله، لا شيء أكثر من ذلك".

وأضاف: "حتى لو لم أقبل بهذا الرأي، فأنا أتفهم كل شيء فعلناه خلال تلك السنوات، والذي كان مليئًا بالأشياء الجيدة، وسيكون من المنطقي أن نفوز بتلك البطولة، وإذا لم يحدث سيبدو الأمر أقل منطقية، لكن يجب علينا تقبل ذلك، هكذا هي الأمور".

واختتم: "التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو حلم الجميع وسأعمل على تحقيقه".