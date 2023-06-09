غوارديولا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: تعلمت أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا
أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقرر له، يوم السبت، أمام إنتر ميلان الإيطالي في استاد "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.
وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مع فريقنا تعلمت أن الإفراط في الحماس لا يناسبنا، سنسافر إلى هناك من أجل تحقيق حلم، وسنحاول أن نقدم مباراة جيدة، وأن نفوز في النهائي".
وأضاف: "نعلم أنه كان لدينا فرصة منذ عامين، لكننا لم نستغلها، وفي العام الماضي خسرنا بسيناريو مثير، نحن هناك مجددًا هذا العام، وسنحاول أن نقدم كل ما لدينا".
وتابع غوارديولا: "سنتعامل مع المباراة كما نتعامل مع مباريات وسط الأسبوع في الدوري الإنجليزي، وسنكون متأكدين من قدرة اللاعبين على التركيز وما يحتاجون لفعله، لا شيء أكثر من ذلك".
وأضاف: "حتى لو لم أقبل بهذا الرأي، فأنا أتفهم كل شيء فعلناه خلال تلك السنوات، والذي كان مليئًا بالأشياء الجيدة، وسيكون من المنطقي أن نفوز بتلك البطولة، وإذا لم يحدث سيبدو الأمر أقل منطقية، لكن يجب علينا تقبل ذلك، هكذا هي الأمور".
واختتم: "التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو حلم الجميع وسأعمل على تحقيقه".
ويأمل مانشستر سيتي الإنجليزي بأن يضع يديه أخيرًا على كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه إنتر الايطالي في النهائي القاري على ملعب أتاتورك في إسطنبول السبت.
وسعى سيتي إلى إحراز اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه، وكان قاب قوسين أو أدنى عندما بلغ نهائي نسخة العام 2021، وخسر أمام جاره تشلسي صفر-1، قبل أن يسقط بطريقة دراماتيكية أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي الموسم الماضي.
وثأر سيتي هذا الموسم من الفريق الملكي بإلحاق هزيمة قاسية به إيابًا 4-صفر بعد أن تعادلا 1-1 ذهابًا، ليدخل المباراة النهائية مرشحًا بقوة لإحراز اللقب، لاسيما بعد أن أخرج بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي أيضًا.