غراهام بوتر يعلق على استبعاد أوباميانغ من قائمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

استُبعد الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ من تشكيلة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، ولم يكن هناك مكان أيضا للمدافع الفرنسي بنوا بادياشيل المنتقل في يناير كانون الثاني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار)، لكن التشكيلة ضمت إنزو فرنانديز المنضم في صفقة قياسية بريطانية.

وانضم ميخايلو مودريك، المنتقل من شاختار دونيتسك في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 70 مليون يورو (76 مليون دولار)، وجواو فيلكس المنتقل على سبيل الإعارة للتشكيلة المؤلفة من 25 لاعبا والتي نشرت اليوم الجمعة.