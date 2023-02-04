غراهام بوتر يعلق على استبعاد أوباميانغ من قائمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
استُبعد الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ من تشكيلة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، ولم يكن هناك مكان أيضا للمدافع الفرنسي بنوا بادياشيل المنتقل في يناير كانون الثاني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار)، لكن التشكيلة ضمت إنزو فرنانديز المنضم في صفقة قياسية بريطانية.
وانضم ميخايلو مودريك، المنتقل من شاختار دونيتسك في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 70 مليون يورو (76 مليون دولار)، وجواو فيلكس المنتقل على سبيل الإعارة للتشكيلة المؤلفة من 25 لاعبا والتي نشرت اليوم الجمعة.
ولم يُسمح للنادي اللندني، الذي يحل ضيفا على بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 يوم 15 فبراير، سوى بتسجيل ثلاثة لاعبين جدد كحد أقصى في مرحلة خروج المغلوب.
وفشل أوباميانغ في ترك بصمة منذ انضمامه للنادي من برشلونة في سبتمبر أيلول، حيث سجل هدفا واحدا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 مباراة.
وكانت آخر مشاركة له أساسيا في الدوري في نوفمبر الماضي، وتم استبداله في الهزيمة 0/1 أمام مانشستر سيتي في بداية يناير بعد أن شارك بديلا.
وأقر غراهام بوتر مدرب تشيلسي أن إيجاد التوازن الصحيح بين التعاقدات الجديدة التي كلفت النادي غاليا والتشكيلة الحالية سيكون تحديا.
وانضم بادياشيل في صفقة ضخمة من موناكو في أوائل يناير، لكن تم استبعاده من تشكيلة دوري الأبطال نظرا لوجود خيارات قوية في مركز قلب الدفاع مثل تياغو سيلفا وتريفوه تشالوباه وويسلي فوفانا وكاليدو كوليبالي.
وتقتصر تشكيلة جميع الأندية على 25 لاعبا.
واستخدم تشيلسي 24 لاعبا في دور المجموعات، وغادر لاعب واحد منهم فقط هو جورحينيو النادي في فترة انتقالات يناير.
وفي ما يلي تشكيلة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا:
حراس المرمى: كيبا أريزابالاغا وماركوس بتينيلي وإدوار مندي.
مدافعون: تياغو سيلفا، تريفوه تشالوبا، بن تشيلويل، ريس جيمس، كاليدو كوليبالي، سيزار أزبليكويتا، مارك كوكوريا، ويسلي فوفانا.
لاعبو الوسط: إنزو فرنانديز، نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، كريستيان بوليسيك، روبن لوفتوس-تشيك، رحيم سترلينغ، ميسون ماونت، دينيس زكريا، حكيم زياش، كونور جالاجر، كارني تشوكويميكا.
مهاجمون: جواو فيلكس وميخايلو مودريك وكاي هافيرتز.