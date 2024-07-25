هدَّد إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر السعودي، بتقديم استقالته من منصبه، على خلفية الأزمات التي يعيشها "العالمي".

وسادت حالة من الغموض حول مستقبل إبراهيم المهيدب، واستمراريته في منصبه كرئيس لنادي النصر، خلال المرحلة المقبلة.

وانتشرت أقاويل عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالية رحيل المهيدب عن رئاسة نادي النصر.

وبالفعل قال إبراهيم المهيدب لحساب خاص بجماهير نادي النصر عبر منصة "إكس": "اليد الواحدة لا تصفق، وإذا لم يتعدّل الوضع الحالي في النصر سأقدّم استقالتي".

وأضاف: "أنا منكم وفيكم يا جمهور النصر، وأقدّم كل ما أستطيع، وأغلب وقتي اليومي يكون اجتماعات من أجل نادينا النصر".

ويواجه النصر مصاعب كبيرة في إبرام صفقات جديدة بسبب السيولة المالية، وهو ما أكدته تقارير صحفية سابقة، خاصة أن الفريق السعودي تفاوض مع نجوم عالميين أبدوا موافقتهم على اللعب للفريق بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن الإدارة لم تستطع توفير المقابل المالي المطلوب.

ويستعد "العالمي" لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، من خلال معسكره في البرتغال، الذي خاض فيه بضع مباريات.

وسيخوض النصر مباراته المقبلة أمام بورتو، يوم الأحد، قبل اختتام المعسكر الثلاثاء أمام لوسيتانو البرتغالي، وبالتالي التوجه إلى إسبانيا لخوض مواجهتين هناك.