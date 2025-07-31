بعد تأهّلهم لكأس العالم.. الدوري العراقي يكافئ نجوم منتخب الأردن

استقطب الدوري العراقي للمحترفين، "دوري نجوم العراق" 6 نجوم جدد من المنتخب الأردني لكرة القدم المتأهل حديثا لكأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وفي يونيو الماضي حقق منتخب النشامي تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي إنجازا تاريخيا غير مسبوق بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس العالم عقب تصدره المجموعة الآسيوية الثانية متقدما على كوريا الجنوبية قبل جولة واحدة من النهاية.

وصعدت أسهم رفاق النجم موسى التعمري المحترف في فريق مونبيلييه الفرنسي، وتهافتت على خدماتهم أكبر الأندية العربية والآسيوية فيما كانت أندية الدوري العراقي أكثر المستقطبين لنجوم منتخب النشامى.

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وفي انتظار بداية موسم 2025 ـ 2026، يستعد 6 لاعبين من تشكيلة الأردن التي تأهلت للمونديال المقبل لبدء مغامرة احترافية في الدوري العراقي إذ سيلعب علي علوان نجم خط الهجوم البالغ من العمر 25 عاما مع نادي الكرمة بعد تجربة خاضها مع سيلانجور الماليزي كما سبق له اللعب في الدوري القطري مع ناديي الخور والشمال بعد تخرجه من الجزيرة الأردني.

وانتقل ستة نجوم من المنتخب الأردني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للدوري العراقي على غرار علوان وإبراهيم سعادة مع نادي الكرمة ومحمد أبو الحشيش مع نادي زاخو.

كما انضم نزار الرشدان إلى نادي الزوراء في صفقة انتقال حر، وعبد الله نصيب وهاني بني رزق اللذين انضما إلى الدوري العراقي من بوابة نادي الزوراء استعدادا لموسم 2025 ـ 2026.

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وكان الدوري العراقي للمحترفين خلال المواسم الأخيرة قبلة للعديد من النجوم من الأندية والدوريات العربية الأخرى، إذ توافد الكثير من لاعبي تونس على أندية العراق وكان آخرهم هيثم الجويني مهاجم منتخب نسور قرطاج والملعب التونسي ونادي الترجي السابق.

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وقبل الجويني، عزز لاعبون آخرون على غرار حمدي العبيدي لاعب الإفريقي وثامر الصالحي لاعب البنزرتي الدوري العراقي من بوابة نادي أمانة بغداد ونادي ديالي.

ويشار إلى أن المنتخب الأردني حقق قفزة كبرى في المسابقات الكروية الآسيوية والعالمية، إذ بلغ في فبراير 2024 لأول مرة في تاريخه نهائي كأس أمم آسيا وخسر اللقب (3 ـ 1) أمام المنتخب القطري المستضيف.