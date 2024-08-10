كشف محام جزائري في فرنسي أن إيمان خليف بطلة الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، بإحرازها الميدالية الذهبية لوزن 66 كيلوغراما، قررت مقاضاة كل من أساء إليها بحملات تشويه وعنصرية منذ بداية مشوارها في الألعاب الأولمبية وحتى إنجازها التاريخي.

وقال نبيل بودي محامي إيمان خليف، اليوم السبت إن بطلة أولمبياد باريس 2024 تقدمت رسميا بشكوى أمس الجمعة في باريس بتهمة التحرش الإلكتروني، بعدما كانت ضحية حملة عنيفة وشعواء استهدفتها حول أهليتها الجنسية.

وكشف نبيل بودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "بعد يوم واحد من فوزها بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قررت الملاكمة إيمان خليف خوض معركة جديدة: معركة العدالة والكرامة والشرف".

وأضاف أن الملاكمة البالغة من العمر 25 عاما تقدّمت بشكوى قضائية بشأن أعمال التحرش الإلكتروني الجسيمة، وذلك لدى المحاكم الفرنسية، وتحديدا إلى مركز مكافحة الكراهية الالكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس".

وحققت إيمان خليف إنجازا تاريخيا بإحراز الميدالية الذهبية لأولمبياد باريس لتصبح أول ملاكمة جزائرية وعربية تحرز الذهبية.

وتعرضت إيمان خليف على امتداد مشواراها الأولمبي إلى هجمة عنصرية وحملات إساءة من قبل عديد المنظمات فضلا عن الإساءة لها من قبل بعض السياسيين والمشاهير في العالم.

وفي المقابل وجدت إيمان خليف دعما لا محدودا من قبل اللجنة الدولية الأولمبية ومن الجماهير العربية والجزائرية ومن السلطات الرسمية في بلادها.