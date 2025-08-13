ماركوس راشفورد: تغيير المدربين وراء دخول مانشستر يونايتد في طريق مجهول

وجه ماركوس راشفورد مهاجم نادي برشلونة الحالي، الذي انضم من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، انتقادات لاذعة لمشاكل فريقه السابق في الدوري الإنجليزي قائلا إن "الفريق لا يزال عالقا في "طريق مجهول" بسبب التغييرات المستمرة للمدربين واختلاف فلسفاتهم.

ولم يشارك راشفورد مع يونايتد منذ ديسمبر 2024 بعد خلاف مع المدرب روبن أموريم إذ أمضى الدولي الإنجليزي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا قبل الانضمام إلى برشلونة الشهر الماضي في إعارة جديدة.

وقال راشفورد (27 عاما)، والذي كان يوما ما محور هجوم يونايتد، إن الأشهر القليلة الماضية التي قضاها بعيدا عن أولد ترافورد أتاحت له فرصة "التراجع خطوة إلى الوراء" والتفكير في أسباب تعثر النادي، الذي أنهى الموسم الماضي المخيب للآمال في المركز 15.

وتابع راشفورد في بودكاست (ذا.رست.إذ.فوتبول): "يقول البعض إننا في مرحلة انتقالية منذ سنوات، ولكن لكي تكون في تلك المرحلة، عليك البدء فيها أولا. نحن لم نبدأ بعد".

وأكمل: "عندما مر ليفربول بهذه المرحلة، تعاقد مع يورجن كلوب وتمسك به. لم يفز في البداية، لكن لا يتذكر الناس سوى سنواته الأخيرة عندما كان ينافس مانشستر سيتي ويفوز بأكبر الألقاب".

وقال اللاعب الإنجليزي: "لبدء مرحلة انتقالية، يجب وضع خطة والالتزام بها. وهنا أتحدث عن الواقعية في تقييم الوضع. مررنا بالعديد من المدربين والأفكار والاستراتيجيات المختلفة على أمل الفوز، لكننا وصلنا إلى طريق مجهول".

وأضاف راشفورد "عندما كان فيرغسون مدربا، لم تكن هناك مبادئ خاصة للفريق الأول فقط، بل كانت تطبق على الأكاديمية بأكملها، جميعهم يدركون نهج لعب مانشستر يونايتد. أي فريق ناجح لفترة طويلة يملك نهجا واضحا، ما يعني أن أي مدرب أو لاعب جديد عليه الالتزام به أو الإضافة إليه".

وفاز يونايتد بالعديد من الكؤوس منذ آخر تتويج له بالدوري لكن راشفورد أرجع ذلك إلى جودة اللاعبين وليس لخطة مدروسة.

وأضاف ماركوس راشفورد: "إذا كنت تغير توجهك باستمرار، فلا تتوقع الفوز بالدوري. ربما تفوز ببعض بطولات الكؤوس، لكن ذلك يعود إلى وجود مدرب مميز، ولاعبين جيدين وحاسمين في فريقك".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2012-2013، وهو الأخير في مسيرة المدرب أليكس فيرغسون قبل اعتزاله، بينما عادل ليفربول الآن حصيلة ألقابه في الدوري بواقع 20 لقبا.

ومنذ رحيل فيرغسون، تناوب على تدريب مانشستر يونايتد عدد من المدربين، هم ديفيد مويز، ولويس فان جال، وجوزيه مورينيو، وأولي جونار سولشار، وإريك تن هاج، واعتمد كل مدرب على أسلوب لعب مختلف تماما.