ناغلسمان يكشف موعد مشاركة نوير في المباريات

قال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ اليوم الجمعة إن مانويل نوير حارس مرمى بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم استعاد لياقته وقد يعود للمباريات غدا السبت في مواجهة هيرتا برلين بعد تعافيه من إصابة في الكتف أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

وغاب نوير الحارس الأول لمنتخب ألمانيا عن المباريات منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بينما حامت الشكوك حول مشاركته في كأس العالم في قطر هذا العام.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي: "مانويل سيعود للتشكيلة وسيشارك في المباراة إذا سارت الأمور على ما يرام في المران الأخير اليوم، سنرى كيف ستكون حالة الكتف وإذا كان الوضع جيدا فإنه سيلعب".

ويتوقع أن تسعد هذه الأخبار مدرب منتخب ألمانيا هانز فليك الذي سيعلن تشكيلته لنهائيات كأس العالم الخميس المقبل.

وقال ناغلسمان أيضا: "لم ننتظر أطول من اللازم. انتظرنا حتى زوال الألم.. عند العودة من الإصابة تكون هناك دوما مخاطر لكن المخاطر تكون أقل كثيرا عندما يعطي الطاقم الطبي الضوء الأخضر".

وكان مانويل نوير قد أعلن إصابته بمرض سرطان الجلد، حيث خضع لـ3 عمليات جراحية ناجحة في وقت سابق.

وصرح نوير لمحطة (RTL) التلفزيونية الألمانية: "خضعت لتدريب حراس المرمى المعتاد بشكل طبيعي ومن المحتمل أن أتدرب أيضاً مع الفريق غداً، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام ويمكنني الاستمرار على هذا النحو".

ولن يكون توماس مولر (33 عاما) زميل نوير جاهزا لمباراة الغد بسبب معاناته من مشكلات في أعلى الفخذ غاب بسببها عن آخر أربع مباريات للنادي البافاري.

وسيعود لتشكيلة بايرن أيضا المدافع لوكاس هرنانديز والجناح كينغسلي كومان بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويسعى بايرن ميونيخ للفوز بلقب دوري ألمانيا للمرة 11 على التوالي وحاليا يحتل المركز الثاني بين فرق البطولة برصيد 25 وبفارق نقطة وحيدة عن أونيون برلين المتصدر والذي سيلتقي يوم الأحد المقبل مع باير ليفركوزن.