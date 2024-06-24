الاتحاد الليبي يعلن تأجيل الدورة السداسية للتتويج
أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل منافسات الدورة السداسية للتتويج بلقب الدوري المحلي.
وأعلن الاتحاد الليبي برئاسة عبد الحكيم الشلماني في وقت سابق إقامة منافسات الدورة السداسية لتحديد هوية البطل للموسم الحالي 2023-2024 في إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الليبي:" على الرغم من وضع الترتيبات الكاملة من جانب الاتحاد الليبي بشأن انطلاقة السداسي في موعده المحدد إلا أن جاهزية إقامة الفرق وبعض الأمور التنظيمية الأخرى لم تكتمل من الجهة المستضيفة".
وأضاف البيان: " تقرر أن ينطلق سداسي التتويج يوم الأول من يوليو القادم على أن يكون سفر الفرق المشاركة يوم 29 يونيو الجاري".
وتأهلت 6 أندية إلى مرحلة التتويج بعد إسدال الستار على منافسات مرحلة المجموعتين.
وتأهلت أندية النصر والأهلي بنغازي والأخضر عن المجموعة الأولى كما صعدت أندية الأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة عن المجموعة الثانية.
وتوج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي في الموسم الماضي بعدما استحوذ الاتحاد على اللقب في نسختي موسمي 2020 – 2021 و2021-2022.