الاتحاد الليبي يعلن تأجيل الدورة السداسية للتتويج

وقال بيان صادر عن الاتحاد الليبي:" على الرغم من وضع الترتيبات الكاملة من جانب الاتحاد الليبي بشأن انطلاقة السداسي في موعده المحدد إلا أن جاهزية إقامة الفرق وبعض الأمور التنظيمية الأخرى لم تكتمل من الجهة المستضيفة".

وأضاف البيان: " تقرر أن ينطلق سداسي التتويج يوم الأول من يوليو القادم على أن يكون سفر الفرق المشاركة يوم 29 يونيو الجاري".