الرجاء يلدغ الوداد ويتأهل لنهائي كأس المغرب (فيديو)

تأهل الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس المغرب بعد فوزه الثمين بنتيجة 1/0 على منافسه التقليدي الوداد، اليوم الأحد، في نصف النهائي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 18 سجله أرسين زولا لاعب الوداد بالخطأ في مرمى فريقه.

وسيلعب الرجاء في النهائي مع المتأهل من مباراة نهضة بركان والفتح الرياضي التي تقام في وقت لاحق.