الرجاء يلدغ الوداد ويتأهل لنهائي كأس المغرب (فيديو)
تأهل الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس المغرب بعد فوزه الثمين بنتيجة 1/0 على منافسه التقليدي الوداد، اليوم الأحد، في نصف النهائي.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 18 سجله أرسين زولا لاعب الوداد بالخطأ في مرمى فريقه.
وسيلعب الرجاء في النهائي مع المتأهل من مباراة نهضة بركان والفتح الرياضي التي تقام في وقت لاحق.
والجيش الملكي هو البطل التاريخي لكأس المغرب برصيد 12 لقبًا، مقابل 9 ألقاب للوداد، و8 ألقاب للرجاء، و6 ألقاب لكل من الفتح الرباطي، والكوكب المراكشي.
وكان آخر تتويج للرجاء بكأس المغرب في موسم 2016/2017، في حين كان آخر تتويج للوداد بالكأس موسم 2000/2001.
وهذا ثالث فوز للرجاء على الوداد في آخر 10 مباريات بينهما في مختلف المسابقات، في حين فاز الوداد 4 مرات، وتعادلا 3 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الوداد مع السد القطري، والأهلي طرابلس، والهلال السعودي، في يوليو وأغسطس، في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وسيلعب الرجاء في البطولة ذاتها أمام شباب رياضي بلوزداد الجزائري، والكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي.