شركة "كارلايل" الأمريكية تجري محادثات لشراء أسهم في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة "كارلايل" تجري محادثات بشأن "استثمار كبير" في مانشستر يونايتد.

وأفيد في وقت سابق من الأسبوع أنه من المقرر إجراء جولة ثالثة وأخيرة من العطاءات على مانشستر يونايتد.

ويبدو الآن أن شركة الأسهم الخاصة، التي تمتلك أصولًا تبلغ قيمتها 298 مليار جنيه إسترليني، هي من بين المرشحين الرئيسين للحصول على "حصة أقلية" في مانشستر يونايتد.

ووفقًا للصحيفة، أجرت شركة الاستثمار العملاقة المدرجة في بورصة ناسداك محادثات حول استثمار في أولد ترافورد مع اقتراب الموعد النهائي لشركة جليزر لتقديم العروض.