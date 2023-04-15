شركة "كارلايل" الأمريكية تجري محادثات لشراء أسهم في مانشستر يونايتد
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة "كارلايل" تجري محادثات بشأن "استثمار كبير" في مانشستر يونايتد.
وأفيد في وقت سابق من الأسبوع أنه من المقرر إجراء جولة ثالثة وأخيرة من العطاءات على مانشستر يونايتد.
ويبدو الآن أن شركة الأسهم الخاصة، التي تمتلك أصولًا تبلغ قيمتها 298 مليار جنيه إسترليني، هي من بين المرشحين الرئيسين للحصول على "حصة أقلية" في مانشستر يونايتد.
ووفقًا للصحيفة، أجرت شركة الاستثمار العملاقة المدرجة في بورصة ناسداك محادثات حول استثمار في أولد ترافورد مع اقتراب الموعد النهائي لشركة جليزر لتقديم العروض.
وأضافت أن اهتمام "كارلايل" في مانشستر يونايتد "جاد"، وأن الشركة كانت تجري مناقشات مع مسؤولي النادي لبعض الوقت.
و"كارلايل" هي شركة عالمية للاستثمار والأسهم الخاصة مقرها الولايات المتحدة، ولديها شركات بريطانية.
ولم يتم تحديد تفاصيل العرض بالكامل بعد، لكن التقارير تدعي أن "كارلايل" مهتمة بـ"حصة أقلية" بدلًا من الاستحواذ الكامل.
وتأتي هذه الأخبار بعد التأكيد على أنه من المقرر إجراء جولة ثالثة وأخيرة من العطاءات على مانشستر يونايتد، حيث ينتظر فريق جليزر عرضًا مناسب لتقييمهم.
وفي أحدث تطور لهذه الملحمة الطويلة، تم إخبار أولئك الذين ما زالوا في المعركة - ومن بينهم أيضًا الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني المقيم في قطر والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف - أن هناك موعدين نهائيين الآن.
واشترت عائلة جليزر النادي مقابل 790 مليون جنيه إسترليني، في العام 2005، وكان يُعتقد أنها تسعى إلى الحصول على سعر بيع يبلغ حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني - لكن عدم اليقين بشأن الرقم الدقيق أدى إلى مزيد من الارتباك.
وبشكل عام، استحوذ فريق جليزر على أكثر من مليار جنيه إسترليني من مانشستر يونايتد على شكل توزيعات أرباح وفوائد وتكاليف ورسوم خلال فترة حكمهم التي استمرت 18 عامًا، والتي سيطر عليها تراجع الأداء والنجاح على أرض الملعب.
وعندما أعلنوا أن النادي معروض للبيع في نوفمبر، دعوا لتقديم عطاءات للسيطرة ولحصة مقابل ضخ نقدي، لكن الاقتراحات الأخيرة تشير إلى احتمال الاستحواذ الكامل.