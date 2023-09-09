فان دايك عن العقوبة الإضافية مع ليفربول: درس قاس وباهظ

قال فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، إنه تعلم الدرس بعد طرده وإيقافه لمباراة إضافية بسبب ارتكاب مخالفة خلال الفوز 2-1 على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يريد المضي قدما.

وتعرض فان دايك للطرد عقب ارتكاب مخالفة ضد ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل خلال الشوط الأول وبدا أنه يحتج على الحكم جون بروكس قبل الخروج من الملعب.