ما قصة الورقة التي منحها مورينيو لحامل الكرات لإيصالها لحارس روما؟ (فيديو)

شهدت مباراة روما ضد فيورنتينا التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإيطالي لقطة مثيرة للجدل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، كان بطلها جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي.

وخلال الدقيقة 89، وبعد طرد اثنين من لاعبي روما وهما زاليفسكي وروميلو لوكاكو، ظهر مورينيو وهو يمنح أحد فتيان حاملي الكرات، ورقة بها تعليمات ليقوم الأخير بمنحها للحارس روي باتريسيو.