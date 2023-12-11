ما قصة الورقة التي منحها مورينيو لحامل الكرات لإيصالها لحارس روما؟ (فيديو)
شهدت مباراة روما ضد فيورنتينا التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإيطالي لقطة مثيرة للجدل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، كان بطلها جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي.
وخلال الدقيقة 89، وبعد طرد اثنين من لاعبي روما وهما زاليفسكي وروميلو لوكاكو، ظهر مورينيو وهو يمنح أحد فتيان حاملي الكرات، ورقة بها تعليمات ليقوم الأخير بمنحها للحارس روي باتريسيو.
ووفقا لتقارير إعلامية فقد التقطت الكاميرات محتوى الرسالة، والتي كانت تحمل تعليمات من المدرب البرتغالي للحارس بضرورة تثبيت الثنائي الشعراوي وإدواردو بوفي على القائم القريب للتغطية في الكرات الثابتة.
وأضافت التقارير، أن المدرب البرتغالي أراد وضع اثنين من لاعبيه على القائم القريب بعد خسارة لاعب قوي في ألعاب الهواء مثل لوكاكو.
كما أن المحلل الفني خالد بيومي شرح قصة الورقة التي أرسلها مورينيو لحارس مرماه، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "الكلمات الإيطالية رسالة للاعبين بالركض في المساحات في وقت الضغط والهجمات".
وتعادل روما مع ضيفه فيورنتينا، بهدف لكل فريق، ليحصد كلاهما نقطة واحدة، رفع الجيالوروسي بها رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الرابع، فيما وصل الفيولا للنقطة 24 بالمركز السابع.
ويقضي مورينيو الآن موسمه الثالث في العاصمة الإيطالية، إذ فاز المدرب البرتغالي الشهير في 65 مباراة من أصل 130 مباراة قادها.
وفي موسمه الأول، ساعد روما على الفوز بلقب الدوري الأوروبي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.