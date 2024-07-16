logo
رياضة

الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت

الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت
آخر مباراة للأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصريالمصدر: صفحة الأهلي المصري عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 3:45 ص

يخوض الأهلي اختبارًا جديدًا في مشوار الدوري المصري أمام ضيفه مودرن سبورت مساء اليوم الثلاثاء بإستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشرة.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ولكن الأهلي خاض 24 مباراة مقابل 28 لقاء لعبه بيراميدز حتى الآن في مشوار الدوري المصري.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز رقم 14 على التوالي في الدوري هذا الموسم منذ خسارته أمام الزمالك يوم 15 أبريل الماضي.

ويحتل مودرن سبورت بقيادة مدربه طلعت يوسف المركز الرابع برصيد 47 نقطة في الدوري المصري هذا الموسم.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة وأيضًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلق مؤمن حسن.

الأهلي المصريالدوري المصري

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC