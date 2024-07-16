الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يخوض الأهلي اختبارًا جديدًا في مشوار الدوري المصري أمام ضيفه مودرن سبورت مساء اليوم الثلاثاء بإستاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشرة.

ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ولكن الأهلي خاض 24 مباراة مقابل 28 لقاء لعبه بيراميدز حتى الآن في مشوار الدوري المصري.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز رقم 14 على التوالي في الدوري هذا الموسم منذ خسارته أمام الزمالك يوم 15 أبريل الماضي.

ويحتل مودرن سبورت بقيادة مدربه طلعت يوسف المركز الرابع برصيد 47 نقطة في الدوري المصري هذا الموسم.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة وأيضًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلق مؤمن حسن.