بعد اتهامه بالتجسس.. ما سر تواجد "مساعد الحكم" بالقرب من غرفة ملابس برشلونة؟

أثار تصرف راؤول كابانييرو، المساعد الأول لسانشيز مارتينيز، حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، جدلا بتواجده بالقرب من غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

وتسبب تصرف كابانييرو، في توتر كبير بين شوطي المباراة؛ إذ اتهمه طاقم برشلونة بالتجسس على الفريق وفقا لصحيفة سبورت.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا؛ إذ لم يرض أداء الحكام نادي برشلونة، على الرغم من تحقيقه الفوز بهدف جواو فيلكس.