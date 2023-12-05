بعد اتهامه بالتجسس.. ما سر تواجد "مساعد الحكم" بالقرب من غرفة ملابس برشلونة؟
أثار تصرف راؤول كابانييرو، المساعد الأول لسانشيز مارتينيز، حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، جدلا بتواجده بالقرب من غرفة ملابس الفريق الكتالوني.
وتسبب تصرف كابانييرو، في توتر كبير بين شوطي المباراة؛ إذ اتهمه طاقم برشلونة بالتجسس على الفريق وفقا لصحيفة سبورت.
وشهدت المباراة جدلا تحكيميا؛ إذ لم يرض أداء الحكام نادي برشلونة، على الرغم من تحقيقه الفوز بهدف جواو فيلكس.
وحسب محطة كوبي الإذاعية، فإن وجود مساعد الحكم بالقرب من غرفة خلع الملابس "معتاد في جميع مباريات كرة القدم".
لكن ما حدث هو أنه حينما وصل "إيدو بولو" مساعد تشافي هيرنانديز إلى غرفة الملابس فوجئ برؤية الحكم وسأله عن سبب تواجده هناك.
وفقا لكوبي، طلب مساعد الحكم من مساعد تشافي تعريف نفسه وإظهار بطاقته الرسمية، وأكد له أن تواجده في هذا المكان هو للقيام بعمله.
بعد عدة دقائق، جاء الحكم سانشيز مارتينيز وتحدث مع تشافي.
ووفقا لكوبي، فإن مساعد الحكم يتواجد في هذه المنطقة لتجنب حدوث اشتباكات بين اللاعبين، لكن برشلونة اتهمه بمحاولة التجسس على غرفة خلع الملابس.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتلتيكو مدريد، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.
ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.