الأيقونة التاريخية.. متى بدأ كريستيانو رونالدو احتفال "siuuu" وما معناه؟ (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

تُعد الاحتفالية الشهيرة "siuuu" التي يؤديها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الحائز جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، من أشهر الاحتفاليات في العالم.

وتُؤدى هذه الحركة مع كل هدف، وتتألف من قفزة عمودية عالية، ثم استدارة في الهواء أثناء الطيران، ثم هبوط القدمين برشاقة على أرض الملعب، ورفع الذراعين، ثم إطلاق صيحته الشهيرة التي ترج أرجاء الملعب "SIUuu!".

أخبار ذات علاقة أول رد رسمي من الزمالك حول شراء كريستيانو رونالدو أسهم النادي

أخبار ذات علاقة نريد مهاجما شابا.. أسطورة النصر السعودي يصدم كريستيانو رونالدو (فيديو)

وسلط موقع "timesofindia" الضوء على بداية احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهير ومعناه.

أُدي قائد المنتخب البرتغالي احتفال "SIUuu" لأول مرة في 7 أغسطس 2013، بعد مباراة ودية بين ريال مدريد وتشيلسي في كأس الأبطال الدولية، والأهم من ذلك، أن هذه الحركة الشهيرة كانت غريزية لرونالدو بعد تسجيله هدفًا.

أخبار ذات علاقة سرُّ استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة النصر واستقلال الطاجيكي

وتذكر قائد النصر الحالي تلك اللحظة، قائلاً: "سجلتُ الهدف للتو، وخرج مني هذا الاحتفال، كان الأمر طبيعيًّا، لأكون صادقًا"، ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الاحتفال مرادفًا لغريزة كريستيانو رونالدو التهديفية، وقد تكرر ملايين المرات في مختلف الأندية والبلدان.

وقال رونالدو: "بدأتُ أقول (نعم) عندما كنتُ في ريال مدريد، كنتُ في الولايات المتحدة، وكنا نلعب ضد تشيلسي، ولا أعرف من أين جاء هذا الاحتفال، كنتُ سجلتُ للتو، وكان الأمر طبيعيًّا، كان طبيعيًّا، لأكون صادقًا".

منذ ذلك الحين، أصبح هذا الاحتفال احتفاله المُعتاد بالأهداف، وتجاوزت "SIUuu" حدود كرة القدم، حيث انضمّ مُشجعو جميع الرياضات والرياضيين حول العالم إلى هذا التقليد للاحتفال بالفوز والحماسة.

ومع ذلك، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه يستمتع كثيرًا برؤية الناس يُقلّدون احتفاله، موضحًا: "يبدو أنه أصبح ظاهرة عالمية، وأحب رؤية لاعبين آخرين يفعلونه، أو عندما يُرسل لي الناس مقاطع فيديو لرياضيين من رياضات أخرى أو أطفال صغار يفعلونه، إنه أمر رائع".

في جوهره، يُعدّ احتفال "SIUuu" تعبيرًا مُبهجًا وحازمًا عن الطاقة التي تُصاحب كل هدف، مُجسّدًا ببراعة حبّ كريستيانو رونالدو للعبة وشغفه بالكمال.