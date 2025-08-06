اللحظات الأخيرة في الميركاتو.. الزمالك ينقض على البرازيلي بيزيرا

كشف تقارير إخبارية أن إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات للتعاقد مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز الجناح الأيمن قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد، يوم الجمعة المقبل، عندما يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا الذي كان ضمن مجموعة المنافسة على اللقب في الموسم الماضي.

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ويخوض الزمالك منافسات الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البلجيكي الجديد يانيك فيريرا الذي تولى المسؤولية في يوليو الماضي، بعد موسم اكتفى فيه الفريق بالظفر بلقب كأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح في النهائي.

وأجرى الزمالك العديد من الصفقات لتدعيم تشكيلة الفريق كان آخرها ضم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ قادما من شارلروا البلجيكي، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

وتعاقد الزمالك مع حارس المرمى المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، وضم الجناح شيكو بانزا من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، إلى جانب عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو.

واستكمل الفريق صفقاته بضم الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي، والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة، وأحمد ربيع من البنك الأهلي، والمدافع محمد إسماعيل قادما من زد.

وبحسب التقارير، فإن إدارة الزمالك تسعى لضم البرازيلي خوان ألفينا لصفوف الفريق بعد الموافقة على رحيل التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق، إلى نادي أبها السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وخوان ألفينا بيزيرا، يبلغ من العمر 21 عامًا، يلعب كجناح أيمن، وتم التعاقد معه مجانًا من فريق فاسكو تحت 20 عاما، وقد انضم الموسم الماضي إلى الدوري الأوكراني ليلعب مع فريق أوليكساندريا الأوكراني.

ولعب الموسم المنصرم 26 مباراة وساهم بـ11 هدفًا، حيث سجل 6 وصنع 5 آخرين.

وإجمالا، لعب ألفينا بيزيرا مع فريقه الأوكراني 42 مباراة، ساهم خلالها في 18 هدفًا، وسجل 9، وصنع 9.