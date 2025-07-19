يامال آخر.. فليك يجهز "مفاجأة جديدة" لريال مدريد

ألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على لاعب جديد لفت الأنظار في تدريبات فريق برشلونة، ما جعل البعض يصفه بأنه بمثابة لامين يامال آخر مع البلوغرانا، الذي سيكون بمثابة مفاجأة جديدة لفريق ريال مدريد بالموسم الجديد.

وحرص النادي على تصعيد 10 لاعبين شباب من أكاديمية "لاما سيا" أخيرا للتدريب مع الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانزي فليك، لاختيار لاعبين من بينهم يكونوا نواة لمستقبل الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن "خوان هيرنانديز، صانع الألعاب، الذي سيُكمل 18 عامًا يوم الاثنين، يُعد مفاجأة فترة التحضيرات للموسم في الفريق الأول تحت قيادة فليك، الذي استدعاه إلى جانب بيدرو "درو" فرنانديز (17 عامًا) لحضور آخر حصة تدريبية في موسم 2024-2025، وقد أُعجب بكليهما".

وقال فليك حينها قبل مواجهة أتلتيك وبرشلونة: "ما رأيته من هذين الشابين في الحصة التدريبية أعجبني"، ولم ينسهما، فقرر استدعاءهما مجددًا لتحليل مستواهما في مستهل موسم 2025-2026.

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وسجل خوان هيرنانديز 9 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في 35 مباراة مع فريق 19 سنة لبرشلونة، الذي توّج بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا للشباب، ولديه خبرة خوض 8 لقاءات مع فريق البارسا الثاني.

ويتميّز هيرنانديز بمهارات فنية، ورؤية لعب، وسرعة وقدرة على الوصول إلى المرمى، كما يمكنه اللعب كمهاجم وهمي، أو جناح على الطرفين، وحتى كلاعب وسط متقدم، مع التزام تكتيكي واضح في الضغط العالي والارتداد الدفاعي.

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ويلعب هيرنانديز حالياً مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما، بعد تدرجه عبر منتخبات 15 و16 و17 والآن 19، بالتزامن مع الدفاع عن ألوان شباب البارسا.