تقرير: رونالدو سيمدد تعاقده مع النصر حتى 2027

وفي يناير الماضي أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حتى عام 2025، بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير بعد مغادرة مانشستر يونايتد ومهد الطريق لعدد لا يحصى من النجوم – بما في ذلك نيمار وساديو ماني وكريم بنزيما – للانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، بشكل كبير في كرة القدم ويريد استضافة كأس العالم للرجال في عام 2034.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يفكر في تمديد عقده الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2025.

وأوضحت: "يبدو أن رونالدو ملتزم تمامًا بعقده مع النصر، وقد ألمح سابقًا إلى اللعب حتى عام 2027 - عندما يبلغ من العمر 42 عامًا".