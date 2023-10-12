تقرير: رونالدو سيمدد تعاقده مع النصر حتى 2027
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الممكن أن يمدد عقده مع نادي النصر السعودي حتى يونيو 2027.
وفي يناير الماضي أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حتى عام 2025، بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.
وانضم رونالدو إلى النصر في يناير بعد مغادرة مانشستر يونايتد ومهد الطريق لعدد لا يحصى من النجوم – بما في ذلك نيمار وساديو ماني وكريم بنزيما – للانتقال إلى المملكة العربية السعودية.
ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، بشكل كبير في كرة القدم ويريد استضافة كأس العالم للرجال في عام 2034.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا يفكر في تمديد عقده الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2025.
وأوضحت: "يبدو أن رونالدو ملتزم تمامًا بعقده مع النصر، وقد ألمح سابقًا إلى اللعب حتى عام 2027 - عندما يبلغ من العمر 42 عامًا".
ويعتقد أن رونالدو حريص على اللعب في نهائيات كأس العالم للرجال المقبلة، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في عام 2026.
ولم يعلن قائد البرتغال اعتزاله الدولي حتى الآن، وأكد سابقًا أنه يريد اللعب لفترة أطول بعد.
وقال رونالدو لشبكة ESPN البرازيلية في يناير/كانون الثاني 2022: "من الناحية البيولوجية أشعر وكأنني أبلغ من العمر 30 عامًا، أنا أعتني كثيرًا بجسدي وعقلي".
وأضاف رونالدو: "أريد معرفة ما إذا كنت سألعب حتى أبلغ 40 أو 41 أو 42، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن هدفي اليومي هو الاستمتاع باللحظة".
كما أكد رونالدو التزامه بتعاقده تجاه النصر في مقابلة مع الفريق الإعلامي للدوري السعودي للمحترفين، وقال: "الدوري جيد جدًا، وأعتقد أن لدينا العديد من الفرص للنمو.. الدوري تنافسي.. لدينا فرق جيدة جدًا، ولاعبون عرب جيدون جدًا... أنا سعيد هنا، أريد الاستمرار هنا، سأستمر هنا".