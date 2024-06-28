يورو 2024: ملياردير يكافئ منتخب جورجيا بـ10 ملايين دولار

أعلن الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي مؤسس الحزب الحاكم في جورجيا ورئيس الوزراء السابق أنه سيقدم 30 مليون لاري (10.7 مليون دولار) للمنتخب بعد فوزه على البرتغال وتأهله لدور الستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وقال حزب الحلم الجورجي الذي ينتمي إليه إيفانيشفيلي في بيان يوم الخميس، إن رئيس الوزراء السابق هنأ الفريق وتعهد بدفع الأموال من مؤسسته الخيرية تقديرا لما أسماه "الانتصار التاريخي".

وتعهد إيفانيشفيلي، الذي تبلغ ثروته 4.9 مليار دولار، بتقديم 30 مليون لاري إضافية إذا فازت جورجيا على إسبانيا في دور الستة عشر يوم الأحد.