احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالحصول على درع "يوتيوب"، بعد أن تخطى عدد المشتركين أكثر من مليون متابع، بعد سويعات قليلة من تدشينه للقناة الخاصة به على موقع الفيديوهات الشهير.

وافتتح كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، مساء الأربعاء، قناته الرسمية، عبر موقع (يوتيوب)، والتي جذبت أكثر من مليون مشترك في أقل من ساعتين.

وأصبح رونالدو أسرع شخص على الاطلاق يصل إلى مليون متابع على يوتيوب، حيث استطاع الحصول على ما يعادل 8 ملايين متابع في فترة قصيرة من تدشينه للقناة.

وقرر رونالدو الاحتفال مع أطفاله وعائلته بدرع اليوتيوب "المليوني"، وهو درع ذهبي تهديه إدارة "يوتيوب" إلى أي شخص يتخطى مليون متابع.

ونشر رونالدو فيديو عبر قناته الرسمية، ظهر من خلاله معه أطفاله وهم يحتفلون بالحصول على هذا الدرع.

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يبلغ عدد متابعيه عبر (إكس) 112.5 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك، و636 مليون متابع عبر إنستغرام.

فينيسيوس جونيور يعلق

وعلق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على وصول رونالدو إلى هذا الرقم القياسي من المتابعين خلال فترة وجيزة.

وقام فيني بكتابة تعليق على فيديو نشره رونالدو على منصة "إنستغرام" أذاع فيه احتفاله بدرع يوتيوب وكتب له "أنت مدمن على تحقيق الأرقام القياسية".

ويستهل رونالدو مشواره في الدوري مع النصر هذا الموسم أمام الرائد اليوم الخميس، بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودي 4-1 أمام الهلال

وخسر نادي النصر، نهائي كأس السوبر السعودي، أمام غريمه الهلال، بنتيجة 1-4 مساء السبت الماضي، ما أثار غضب رونالدو، ومطالبته لإدارة ناديه بضرورة التعاقد مع 4 لاعبين جدد على الأقل.