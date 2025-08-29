صفقة جديدة.. أكثر لاعب صدم جمهور الهلال أمام الرياض

تسبب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الهلال السعودي، في صدمة كبيرة لجماهير فريقه، رغم الفوز على الرياض، في الجولة الأولى من دوري روشن.

أخبار ذات علاقة الهلال يضع أول 3 نقاط في جعبته ويتغلب على الرياض في الدوري السعودي

وفاز الهلال 2-صفر على الرياض في مستهل مشوار الفريقين في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الجمعة.

وبدأ الهلال المباراة بقوة، وظن داروين نونيز الوافد الجديد أنه افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عندما لعب جواو كانسيلو تمريرة طولية باتجاه منطقة الجزاء تسلمها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بصدره داخل منطقة الجزاء لكنه احتك بالمدافع سيرجيو غونزاليس لتصل الكرة إلى نونيز الذي راوغ أحد المدافعين مع الدوران ليواجه المرمى ويضعها في الشباك.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل حكم الفيديو المساعد ومشاهدة إعادة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب بداعي وجود مخالفة ارتكبها سافيتش قبل وصول الكرة إلى اللاعب القادم من أوروغواي.

وفي الدقيقة 22، سجل متعب الحربي الهدف الأول لصالح الهلال من تسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، سجل مالكوم الهدف الثاني بتسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

أكثر لاعب صدم الجمهور

حصل المهاجم داروين نونيز لاعب نادي الهلال الجديد، على تقييم ضعيف في ظهوره الأول مع الهلال هذا الموسم رسميًا.

وانضم نونيز إلى الهلال في فترة الانتقالات الجارية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وفي تقييم المباراة، حصل نونيز على درجة (5.8/10) كأقل لاعبي الهلال تقييمًا في المباراة.

وكانت جماهير الهلال تأمل في أن يعوض المهاجم نونيز، اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يغيب بسبب الإصابة، ولكنه قدم مستوى صادمًا.

وحصل كل من جواو كانسيلو، ومالكوم على أعلى الدرجات، وحصد كل منهما (7.8/10).

وفيما يلي تقييم لاعبي الهلال أمام الرياض: