أسباب غمزة حكمة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي لكورنادو (فيديو)

فسر الناقد الرياضي محمد الذايدي، سر الغمزة التي قامت بها حكمة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والتي لفتت الأنظار إليها بقوة، إلى إيغور كورنادو، لاعب "العميد".

وحقق الاتحاد فوزًا عريضًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 مساء الثلاثاء في افتتاح البطولة، التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم نسائي بقيادة الحكمة الأمريكية توري بينسو، إذ رصدت العدسات التلفزيونية الناقلة للمباراة توجيهها غمزة إلى إيغور كورنادو، لاعب الاتحاد.

وتداولت جماهير الاتحاد مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعلوا معه بشكل طريف.