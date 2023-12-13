أسباب غمزة حكمة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي لكورنادو (فيديو)
فسر الناقد الرياضي محمد الذايدي، سر الغمزة التي قامت بها حكمة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي والتي لفتت الأنظار إليها بقوة، إلى إيغور كورنادو، لاعب "العميد".
وحقق الاتحاد فوزًا عريضًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 مساء الثلاثاء في افتتاح البطولة، التي تقام في المملكة العربية السعودية.
وأدار المباراة طاقم تحكيم نسائي بقيادة الحكمة الأمريكية توري بينسو، إذ رصدت العدسات التلفزيونية الناقلة للمباراة توجيهها غمزة إلى إيغور كورنادو، لاعب الاتحاد.
وتداولت جماهير الاتحاد مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعلوا معه بشكل طريف.
وقال محمد الذايدي، في تعليقه على اللقطة خلال تصريحات تلفزيونية: "غمزة الحكم لـ(كورنادو) تعني أني كشفتك بسبب أنه قام بالسقوط وتمثيل الإصابة، وهي حركة جديدة في التحكيم وغير موجودة لدى الحكام الرجال، وفي النهاية هي قدمت أداء ممتازًا وشخصيتها قوية".
فيما قال المستشار التحكيمي سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية: "بينسو أثبتت أن شخصية الحكم ليست بالكروت الملونة.. اكتسبت احترام اللاعبين والجماهير طوال الـ90 دقيقة، وكانت جميع تحركاتها الفنية ممتازة".
وعن "الغمزة"، أشار عثمان بطريقة فكاهية: "ربما تكون عينها انطرفت؛ بسبب هطول الأمطار"، قبل أن يؤكد أن هذه الحركة، تعكس ثقتها في نفسها.
يذكر أن الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي تأهل للدور الثاني من المونديال، لملاقاة الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم الجمعة المقبل، بينما ودع أوكلاند سيتي النسخة العشرين من البطولة.