لماذا سيرتدي مبابي قميصًا مختلفًا عن زملائه في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو؟
قالت صحيفة "لوباريزيان" إنه من المقرر أن يحصل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على تقدير خاص بسبب تصدره ترتيب الدوري الفرنسي.
وأطلقت رابطة الدوري الفرنسي نظاما جديدا لإبراز متصدر ترتيب الهدافين، وبالتالي، سيحصل مبابي على قميص خاص اليوم الجمعة خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، في بداية الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.
وسيحصل اللاعب على شارة خاصة على قميصه تسمى "S1" ("S" تعني "الهداف" و"1" لحالته كأفضل هداف).
وسيرتدي "الهداف" هذه الشارة في كل جولة جديدة من الدوري الفرنسي.
ويتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا، متفوقا على أكور آدامز لاعب مونبلييه الذي سجل 7 أهداف.
وسيكون البرتغالي بيدرو ميغيل باوليتا حاضرًا في حديقة الأمراء لتقديم هذا القميص لمبابي.
ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" فإنه طوال الموسم سترافق هذه الشارة المرموقة متصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.
يشار إلى أن مبابي فاز بجائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، علما أن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
مبابي وهالاند
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "أس" أن ريال مدريد يخطط لإبرام صفقات تاريخية مدوية، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
وذكرت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تسعى لضم كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي في الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة: "القوة المالية للريال بإمكانها أن تغطي رواتب مبابي وهالاند، ومكافآت العقود على مدار 5 أو 6 مواسم مقبلة، خاصة أن خزينة النادي حاليًا بها سيولة نقدية تبلغ 128 مليون يورو مع سقف ائتماني، يسمح باقتراض 265 مليون يورو".