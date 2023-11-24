لماذا سيرتدي مبابي قميصًا مختلفًا عن زملائه في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو؟

قالت صحيفة "لوباريزيان" إنه من المقرر أن يحصل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على تقدير خاص بسبب تصدره ترتيب الدوري الفرنسي.

وأطلقت رابطة الدوري الفرنسي نظاما جديدا لإبراز متصدر ترتيب الهدافين، وبالتالي، سيحصل مبابي على قميص خاص اليوم الجمعة خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، في بداية الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي.

وسيحصل اللاعب على شارة خاصة على قميصه تسمى "S1" ("S" تعني "الهداف" و"1" لحالته كأفضل هداف).