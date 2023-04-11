الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتي مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي مع إنتر ميلان الإيطالي.

وتحظى مواجهة مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ بمتابعة كبيرة في ظل قوة الفريقين وباعتبارهما مرشحين بارزين للقب.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد وتنطلق في تمام الـ10 مساء بتوقيت مكة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق عصام الشوالي.

فيما تقام مباراة بنفيكا وإنتر في نفس التوقيت وتذاع على قناة بي إن سبورتس بريميموم 2 بتعليق حسن العيدروس.