الأهلي يضع قدمًا في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على سان جورج
واصل النادي الأهلي عروضه القوية، وحقق فوزًا عريضًا على سان جورج الأثيوبي بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة "ملعب الفريق الإثيوبي" في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
ورغم إقامة المباراة على استاد القاهرة، إلا أنه تعتبر أرض ملعب سان جورج، والذي طلب أن تقام المباراتين في القاهرة، لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا مواصفات الاتحاد الأفريقي (الكاف).
وافتتح حسين الشحات أهداف المباراة في الدقيقة 29، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، تلقاها "الشحات" ووضعها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.
وعزز "الشحات" من تفوق الأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد نحو ساعة من اللعب.
واختتم البديل أحمد عبد القادر أهداف بطل أفريقيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأهدر الأهلي فرصة تحقيق فوز بنتيجة أكبر بعدما ردّت العارضة تسديدتين من رامي ربيعة وعاشور في الشوط الثاني.
كما تصدّى حارس سان جورج لتسديدة رائعة من التونسي محمد الضاوي لاعب الأهلي.
وتقام مباراة الإياب في القاهرة أيضًا، يوم الجمعة المقبل.