الأهلي يضع قدمًا في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالفوز على سان جورج

ورغم إقامة المباراة على استاد القاهرة، إلا أنه تعتبر أرض ملعب سان جورج، والذي طلب أن تقام المباراتين في القاهرة، لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا مواصفات الاتحاد الأفريقي (الكاف).

وافتتح حسين الشحات أهداف المباراة في الدقيقة 29، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، تلقاها "الشحات" ووضعها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

وعزز "الشحات" من تفوق الأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد نحو ساعة من اللعب.

واختتم البديل أحمد عبد القادر أهداف بطل أفريقيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.