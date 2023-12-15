تقرير: مودريتش يعيش أيامه الأخيرة كلاعب لريال مدريد

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرا لها، اليوم الجمعة، قالت فيه، إن "لوكا مودريتش يعيش أشهره الأخيرة كلاعب لريال مدريد، وبعد 12 موسمًا في الفريق الأبيض، يعتبر رحيله في نهاية الموسم أمرًا حتميًا، حيث نرى كيف تراجعت أهميته في الفريق".

وكان لغياب الثنائي تشواميني وكامافينغا أثرا في حصول مودريتش على المزيد من الدقائق مؤخرا، بالمقارنة مع عدد الدقائق التي نالها في بداية الموسم، ولكن بعد تعافي الثنائي الفرنسي سيتم إعادة النجم الكرواتي من جديد إلى دكة البدلاء.

وأشار التقرير: "كان لدى مودريتش عرضا بملايين الدولارات من الدوري السعودي، لكنه أراد الاستمرار لمدة عام آخر في كرة القدم على أعلى مستوى، لكن اللاعب لم يتوقع أن يكون له مثل هذا الدور الثانوي".

وأوضحت الصحيفة: "سعى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهدا للتعامل مع الوضع، ولكن من الصعب إقناع لاعب متوج بالكرة الذهبية بفقدان مكانه في التشكيل الأساسي، حتى لو بلغ من العمر 38 عاما".