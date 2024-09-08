صدمة للمنتخب السعودي قبل مواجهة الصين

تلقى المنتخب السعودي صدمة قوية قبيل مواجهة الصين، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، فقد تأكد غياب متعب الحربي لاعب المنتخب السعودي عن تلك المواجهة، بعد تعرضه لإصابة عضلية في المباراة الماضية أمام إندونيسيا.

ونشرت صحيفة "الرياضية" تقريرًا قالت فيه إن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، قرر استبعاد الحربي بشكل نهائي أمام الصين، في صدمة قوية للمنتخب السعودي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بأن إصابة متعب الحربي قوية، ولن يلحق بمواجهة الصين المهمة.

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وشارك الحربي منذ البداية قبل استبداله في التعادل 1-1 مع إندونيسيا، يوم الخميس الماضي، في مستهل مباريات المرحلة الثالثة للتصفيات القارية.

وغادر الحربي (24 عاما)، المنضم للهلال قادما من الشباب في صفقة كبرى أخيرا، الملعب بعد نصف ساعة من اللعب أمام إندونيسيا، ليحل محله سعود عبد الحميد المنضم حديثا إلى روما، ليكون أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي.

ويحل فريق المدرب روبرتو مانشيني ضيفا على الصين يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمرحلة الثالثة؛ سعيا لتخطي تعادله المحبط بين جماهيره مع إندونيسيا، وتعديل المسار لبلوغ كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه.