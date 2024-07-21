نال إيفان راكيتيتش، نجم منتخب كرواتيا السابق، استقبالًا تاريخيًا من جانب جماهير فريقه الجديد هايدوك سبليت بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وقدم الفريق الكرواتي لاعبه الجديد بعد ساعات من إعلان رحيله بالتراضي عن نادي الشباب السعودي.

واستقبل الآلاف من جماهير هايدوك اللاعب المخضرم بعد توقيعه مع الفريق في مشهد تاريخي.

وأعلن النادي الكرواتي الحصول على توقيع اللاعب لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويبلغ راكيتيتش 36 عامًا، وبدأ مسيرته الكروية لاعبًا في صفوف بازل السويسري الذي تدرج في الفرق السنية بين صفوفه قبل التصعيد للفريق الأول عام 2005، ولعب لمدة موسمين قبل الرحيل إلى شالكه الألماني في صيف 2007.

وقضى راكيتيتش 4 مواسم مع شالكه قبل الرحيل إلى إشبيلية الإسباني عام 2011، ثم انضم إلى برشلونة الإسباني في صيف 2014.

ولعب النجم الكرواتي لمدة 6 أعوام مع البارسا قبل العودة إلى إشبيلية عام 2020 لمدة 4 مواسم ثم الانضمام إلى الشباب السعودي في يناير الماضي، وقضى 6 شهور فقط.

وجاءت مسيرة النجم الكرواتي حافلة بالبطولات على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015 والفوز ببطولة كأس العالم للأندية.

وتوج راكيتيتش أيضًا بلقب السوبر الأوروبي مع برشلونة والدوري الأوروبي مع إشبيلية مرتين بجانب التتويج بلقب الدوري الإسباني 4 مرات، وفاز بلقب كأس سويسرا مع بازل وأيضًا لقب كأس ألمانيا مع شالكه.

وخاض راكيتيتش 106 مباراة دولية بقميص منتخب كرواتيا، وسجل 15 هدفًا.