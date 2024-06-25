تخفيض سعر أوسيمين يغري الأهلي السعودي
بجوار أزمة الانتخابات القائمة في الأهلي السعودي في الوقت الحالي، فالشغل الشاغل لجماهير الراقي هي الصفقات وفترة الانتقالات الصيفية.
النادي الأهلي السعودي يسعى لدعم نفسه بأفضل الأسماء في عدة مراكز حتى يستطيع المنافسة في الموسم الجديد مع الكبار، الهلال والنصر والاتحاد.
ومن ضمن المراكز التي هي في حاجة لدعم كبير في صفوف الأهلي هو مركز رأس الحربة، إذ يرى ماتياس يايسله إن روبرتو فيرمينو غير كفء ولم يقتنع به في هذا المكان حتى تلك اللحظة.
الأهلي ورحلة البحث عن مهاجم
ارتبط الأهلي حتى تلك الدقائق التي تكتب فيها هذه الكلمات بالعديد من الأسماء في مركز المهاجم، لعل أبرزها هو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي، ومعه النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي.
لوكاكو لا يقدم أفضل مستوياته في الأشهر الأخيرة، والتعاقد معه فيه مخاطرة كبيرة للغاية نظرًا أيضًا لعمره الكبير وقصر فترة عطائه المنتظرة في الملاعب.
أما أوسيمين فهو خيار جيد للغاية، لكن نابولي كان يغالي طيلة الأشهر الماضية في الطلبات المالية الخاصة به، ويسعى للحصول على 150 مليون يورو.
لكن كل ذلك قبل خروج الأنباء الأخيرة حول تفهم نابولي أن الرقم المطلوب كبير للغاية في لاعب يرغب من الأساس في الرحيل.
إذ قرر نابولي تخفيض سعر اللاعب إلى 100 مليون يورو بحسب تقارير صحفية إيطالي خرجت في الساعات الأخيرة.
هل يستحق أوسيمين سعره؟!
في ظل كل ما يجري في سوق الانتقالات والحديث عن أرقام خزعبلية في أنحاء العالم كافة قبل حتى ثورة السوق السعودي الأخيرة، أصبح رقم 100 مليون يورو معتادًا بل وفي بعض الأحيان أقل من المعتاد.
قبل 15 عامًا فقط عندما انتقل كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد بـ 94 مليون يورو كان ذلك هو الرقم القياسي في الانتقالات عالميًا، وكان من المستحيل كسره.
لكن الآن ومنذ ذلك التاريخ هناك 18 لاعبًا حول العالم انتقلوا من فريق لآخر مقابل مبالغ مالية أكبر، 17 منهم كانت قيمتهم 100 مليون أو أكثر.
البعض قد يظن أن قائمة مثل تلك يجب أن تقتصر على أسماء تتناسب مع الرقم الكبير، مثل رونالدو أو كيليان مبابي أو نيمار دا سيلفا.
لكن وجود أمثال جواو فيليكس وإنزو فيرنانديز وجاك جريليش وموسيس كايسيدو وحتى روميلو لوكاكو وعثمان ديمبيلي يفقد تلك القائمة خصوصيتها.
وبالنظر لتلك الأسعار فمن السهل التفكير في أن انتقال أوسيمين بذلك الرقم إلى الأهلي ممكن، بل ومقبول بمعايير السوق الحالية.
من البديل؟
لو بحثنا عن بدلاء لأوسيمين في الأهلي بأسعار أقل ربما لن نجد من هو يناسب الراقي في ظل المواصفات التي يريدها المدرب ماتياس يايسله.
هناك مثلًا ألكساندر إسحق نجم نيوكاسل وقيمته 75 مليون يورو لكن فريقه بالطبع لن يفرط فيه بذلك الرقم الهزيل بعدما سجل 21 هدفًا في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.
هناك أيضًا داروين نونيز الذي يرفض ليفربول التخلي عنه بمبلغ مالي أقل من ذلك الذي اشتراه به، ويرى أن الخسارة المادية من استمراره أفضل من تلك التي تأتي مع بيعه.
أسماء أخرى أقل في السعر مثل رامسوس هويلاند ودوسان فلاهوفيتش وأولي واتكينز وحتى ماركوس تورام ولويس أوبيندا وغونزالو راموش من الممكن ضمهم برقم معقول، لكنهم لن يلبوا طموح الأهلي أبدًا الذي يملك بالفعل من هم أفضل منهم أو في مستواهم مثل روبرتو فيرمينو.