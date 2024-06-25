تخفيض سعر أوسيمين يغري الأهلي السعودي

الأهلي ورحلة البحث عن مهاجم

ارتبط الأهلي حتى تلك الدقائق التي تكتب فيها هذه الكلمات بالعديد من الأسماء في مركز المهاجم، لعل أبرزها هو المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي، ومعه النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي.

لوكاكو لا يقدم أفضل مستوياته في الأشهر الأخيرة، والتعاقد معه فيه مخاطرة كبيرة للغاية نظرًا أيضًا لعمره الكبير وقصر فترة عطائه المنتظرة في الملاعب.

أما أوسيمين فهو خيار جيد للغاية، لكن نابولي كان يغالي طيلة الأشهر الماضية في الطلبات المالية الخاصة به، ويسعى للحصول على 150 مليون يورو.

لكن كل ذلك قبل خروج الأنباء الأخيرة حول تفهم نابولي أن الرقم المطلوب كبير للغاية في لاعب يرغب من الأساس في الرحيل.

إذ قرر نابولي تخفيض سعر اللاعب إلى 100 مليون يورو بحسب تقارير صحفية إيطالي خرجت في الساعات الأخيرة.