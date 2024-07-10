تأهل منتخب إنجلترا لنهائي بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا بعد الفوز على هولندا 1/2، بسيناريو درامي مساء الأربعاء في دورتموند.

تقدمت هولندا بهدف سجله تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة ثم تعادلت إنجلترا بهدف للاعب هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وألغى الحكم هدفا سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 79 بداعي التسلل.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن البديل واتكينز خطف هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي.

وضربت إنجلترا موعدًا مع إسبانيا يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

معلقو مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أوروبا

سيتم بث مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بين إنجلترا وإسبانيا في الشرق الأوسط، عبر قناة bein sports max 1.

وتنطلق صافرة بداية المباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وتم اختيار كل من عصام الشوالي، وحسن العيدروس للتعليق على تلك المباراة.