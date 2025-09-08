ليس بن رمضان.. من هو بطل أقوى لقطات تأهل تونس لكأس العالم؟ (فيديو)

شهدت مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية اليوم الاثنين في تصفيات كأس العالم 2026 لقطات مثيرة وفارقة وبلغت ذروة الإثارة والتشويق عندما خطف لاعب منتخب نسور قرطاج والأهلي المصري محمد علي بن رمضان هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليهدي بلاده التأهل رسميا للنهائيات.

واحتضن ملعب العاصمة مالابو مباراة القمة في الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الإفريقية الثامنة المؤهلة للنهائيات بين غينيا الاستوائية وضيفتها تونس، فيما كان الأخير مطالبا بالانتصار لحسم الأمور بشكل رسمي.

وفي الحقيقة لم يكن فوز تونس الذي كان يساوي التأهل كثاني المنتخبات عن قارة إفريقيا بعد المغرب، سهلا، بل أن دفاع نسور قرطاج عاني كثيرا طوال 90 دقيقة قبل أن يفرض فراس شواط ومحمد علي بن رمضان نفسيهما بطلين للمواجهة عندما مرر الأول كرة لزميله على بعد 5 أمتار تقريبا من المرمى الشاغر ليودعها الشباك معلنا فوز تونس في سيناريو دراماتيكي لم يعكس بالمرة السيطرة على أرض الملعب.

أخبار ذات علاقة أخيرا حضر المهاجم.. لقطة بطولية لفراس شواط في تأهل تونس لكأس العالم

وتدين تونس، لا فقط بهدف بن رمضان وتمريرة شواط الحاسمة في الدقيقة 90 +3 وإنما للتصديات الرائعة لأيمن دحمان الذي كان سدا منيعا أمام نجم غينيا الاستوائية إيميليو نسوي وزملائه.

واعتمد منتخب غينيا الاستوائية على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة وقاد إيميليو نسوي وهجمة سريعة في الدقيقة 16 من غينيا الاستوائية لكن منتصر الطالبي استطاع ابعاد الخطورة.

وعاد إيميليو نسوي لاعب غينيا الاستوائية مرة أخرى ليسدد كرة قوية قرب نهاية الشوط الأول تألق أيمن دحمان حارس منتخب تونس في إبعادها وإنقاذ مرماه من فرصة هدف.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم

وقاد باسيليو ندونج هجمة واعدة لغينيا الاستوائية في الدقيقة 49 تصدى لها دحمان بنجاح ليبقي على نسور قرطاج "داخل المباراة".

وأنقذ دحمان، حارس مرمى الصفاقسي منتخب تونس من عدة فرص خطيرة في أكثر من مناسبة، محافظا على نظافة شباك تونس للمباراة الثامنة، بعد أن تصدى في الدقيقة 70 لكرة قوية أطلقها ساؤول كوكو من ركلة حرة مباشرة قبل أن يبعد مرة أخرى تسديدة قوية من نسوي في الدقيقة 80.

أخبار ذات علاقة المغرب في المركز الثاني.. من هي المنتخبات الإفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم؟

ولم يتلق دفاع المنتخب التونسي أي هدف في 8 مباريات حتى الآن في التصفيات وأحرز لاعبوه 13 هدفا حتى الآن.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة بعيدا 10 نقاط كاملة عن منتخب ناميبيا أقرب ملاحقيه والذي خاض حتى الآن 7 مباريات.