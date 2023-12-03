رياضة
ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط فروسينوني ويحافظ على المركز الثالث
واصل ميلان زحفه لتقليص الفارق مع ثنائي المقدمة
اقتنص ميلان فوزا ثمينا على حساب فروسينوني، بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم السبت، بمنافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.
سجل ثلاثية ميلان كل من لوكا يوفيتش في الدقيقة 43، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 50، وفيكايو توموري بالدقيقة 74، فيما أحرز ماركو بريشيانيني هدف فروسينوني الوحيد في الدقيقة 82.
بهذا الفوز، واصل ميلان زحفه لتقليص الفارق مع ثنائي المقدمة، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر و4 عن يوفنتوس، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند 18 نقطة بالمركز الحادي عشر.