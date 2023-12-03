ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط فروسينوني ويحافظ على المركز الثالث

اقتنص ميلان فوزا ثمينا على حساب فروسينوني، بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم السبت، بمنافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

سجل ثلاثية ميلان كل من لوكا يوفيتش في الدقيقة 43، وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 50، وفيكايو توموري بالدقيقة 74، فيما أحرز ماركو بريشيانيني هدف فروسينوني الوحيد في الدقيقة 82.