روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني: الملف الأوروبي لتنظيم كأس العالم 2030 مدعوم من الفيفا
أكد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن إسبانيا إلى جانب البرتغال وأوكرانيا "مرشحون بقوة" لتنظيم كأس العالم 2030، ويحظى هذا الملف بدعم الاتحاد الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا).
وقال روبياليس خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد، "نواصل رحلتنا لاستضافة كأس العالم. يمكننا القيام بذلك في غضون بضعة أشهر، ولكن مع الوقت والجدية التي نعمل عليها، نحن مرشحون جادون. الحكومة الإسبانية تساند طلبنا وتدعمنا بشدة".
وأشار روبياليس إلى المنحة البالغة 7.5 مليون يورو التي وافق عليها قبل يومين مجلس الوزراء للتحضير للترشح مع استغلال جزء منها في البنية التحتية.
وأضاف رئيس الاتحاد في تصريحات أبرزتها محطة Cadena COPE: "ما زلنا الاتحاد الرياضي الوحيد الذي لا يحصل على مساعدة عادية من المجلس الأعلى للرياضة، لكن هذه المساعدة البالغة 7.5 مليون جيدة جدا لنا وسنحاول التوصل لاتفاق لعام 2024 يزيد هذه المساعدة".
وفي بداية الاجتماع ومن خلال رسالة مسجلة، هنأ رئيس الفيفا غياني إنفانتينو الاتحاد على عمله في كرة القدم للرجال والسيدات، وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين أن "إسبانيا لا تزال مرادفًا للتميز".
وأوضح روبياليس: "إن الاعتراف بأنك على المستوى سواء على الصعيدين الأوروبي والعالمي يعني أنك تقوم بالأشياء بشكل جيد للغاية وأن هذا الاتحاد لديه أوسع الأهداف الممكنة التي ستحققها".
وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانكو الذي حضر بداية الاجتماع، أن "ما يفعله هذا الاتحاد يعتبر نموذجًا".
وأعلنت إسبانيا والبرتغال رغبتهما في تنظيم كأس العالم 2030 بملف مشترك منذ يونيو/حزيران 2021 قبل أن تنضم أوكرانيا للملف ليصبح ملفا أوروبيا ويحظى بدعم غير مشروط من اليويفا.
وسيتنافس عرض إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا مع عرض مشترك من أمريكا الجنوبية تقدمت به كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي وتشيلي، بالإضافة إلى ملف مشترك بين كل من مصر واليونان والمملكة العربية السعودية.
وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال نهائيات كأس العالم في قطر، إن قرار الدول التي ستستضيف كأس العالم 2030 سيتم الإعلان عنه في 2024.