روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني: الملف الأوروبي لتنظيم كأس العالم 2030 مدعوم من الفيفا

وأشار روبياليس إلى المنحة البالغة 7.5 مليون يورو التي وافق عليها قبل يومين مجلس الوزراء للتحضير للترشح مع استغلال جزء منها في البنية التحتية.

وأضاف رئيس الاتحاد في تصريحات أبرزتها محطة Cadena COPE: "ما زلنا الاتحاد الرياضي الوحيد الذي لا يحصل على مساعدة عادية من المجلس الأعلى للرياضة، لكن هذه المساعدة البالغة 7.5 مليون جيدة جدا لنا وسنحاول التوصل لاتفاق لعام 2024 يزيد هذه المساعدة".

وفي بداية الاجتماع ومن خلال رسالة مسجلة، هنأ رئيس الفيفا غياني إنفانتينو الاتحاد على عمله في كرة القدم للرجال والسيدات، وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين أن "إسبانيا لا تزال مرادفًا للتميز".

وأوضح روبياليس: "إن الاعتراف بأنك على المستوى سواء على الصعيدين الأوروبي والعالمي يعني أنك تقوم بالأشياء بشكل جيد للغاية وأن هذا الاتحاد لديه أوسع الأهداف الممكنة التي ستحققها".

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانكو الذي حضر بداية الاجتماع، أن "ما يفعله هذا الاتحاد يعتبر نموذجًا".