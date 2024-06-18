جدول مباريات الموسم الجديد للدوري الإسباني 2024/2025

أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن جدول مباريات الموسم الجديد 2024/2025، الذي سينطلق في 18 أغسطس المقبل حتى 25 مايو 2025، بالجولة الثامنة والثلاثين.

وكان ريال مدريد هو من فاز باللقب رقم 36 في تاريخه بالموسم الماضي، برصيد 95 نقطة وبفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتبدأ كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشوارها بمواجهة أمام ريال مايوركا خارج الديار، ولم يتم تحديد موعد المباراة أو توقيتها من رابطة الدوري الإسباني، على أن يكون برشلونة على موعد أمام منافسه القوي فالنسيا خارج الأرض، من دون تحديد أيضًا للموعد أو التوقيت حتى الآن.