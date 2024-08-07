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رياضة

التسلق الرياضي السريع.. بولندية تحقق الميدالية الذهبية (فيديو)

التسلق الرياضي السريع.. بولندية تحقق الميدالية الذهبية (فيديو)
ألكسندرا ميروسلاف
رويترز
رويترز
07 أغسطس 2024، 5:08 م

فازت البولندية ألكسندرا ميروسلاف بالميدالية الذهبية في التسلق السريع للسيدات في أولمبياد باريس، اليوم الأربعاء.

وحصلت الصينية دينج لي جوان على الميدالية الفضية، بينما فازت البولندية ألكسندرا كالوكا بالميدالية البرونزية.

وكان من الممكن أن تكون الشقيقة التوأم للبولندية ألكسندرا كالوكا هي التي تتنافس في مسابقة تسلق السرعة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، وعندما أحرزت ألكسندرا الميدالية البرونزية، قالت إن الميدالية لها ولشقيقتها.

 

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واشتركت الشقيقتان معا في المنافسات الدولية للتسلق لأعوام، لكن واحدة فقط منهما تمكنت من التأهل لأولمبياد باريس، وقد تأهلت برفقتها ألكسندرا ميروسلاف ضمن الفريق البولندي.

وبكت الشقيقتان خلال الإفطار في صباح يوم من يونيو حزيران الماضي، بعدما تنافستا أمام بعضهما البعض في الجولة الأخيرة من التصفيات الأولمبية في بودابست.

لكن البهجة كانت واضحة على وجهيهما اليوم الأربعاء مع فوز إحداهما بميدالية أولمبية.

وقالت ألكسندرا: "بالتأكيد ما كنت لأتواجد هنا من دونها، وهذه ميدالية مشتركة لنا، لقد فعلنا هذا معا".

 

وأضافت: "هي أهم شخصية في حياتي. لذلك (بالطبع) بعد المنافسة، التقيت شقيقتي للحديث عن مشاعري. نحن مقربتان للغاية وأنا ممتنة جدا؛ لأن شقيقتي ساعدتني كثيرا. من دونها ما كنت لأتواجد هنا".

وكانت ناتاليا كالوكا قد توجت ببطولة العالم 2021، كما انتزعت لقب كأس العالم من شقيقتها في العام الماضي.

أولمبياد باريسالتسلق

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