تقرير: فالنسيا يسعى إلى التعاقد مع فيسنتي مورينو مدرب الشباب السعودي
كشف موقع "Levante" الإسباني عن تكثيف إدارة نادي فالنسيا الإسباني مفاوضاتها مع مواطنها فيسنتي مورينو مدرب نادي الشباب السعودي لتولي قيادة الفريق الفنية.
وقال الموقع الإسباني إن مورينو هو أحد المدربين المفضلين لفريق فالنسيا، حيث ستقوم إدارة النادي الإسباني بتقديم عرض لمدرب الشباب، لمدة موسمين ونصف.
وأشار الموقع إلى أن البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب الاتحاد السعودي، كان أحد المرشحين لتدريب الفريق، لكن ظروف خروجه أكثر تعقيدا بسبب شرط الإفراج عنه.
وأعلنت إدارة نادي الشباب في يوليو 2022، التعاقد رسميا مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو لتولي قيادة الفريق الفنية.
وتولى فيسنتي مورينو البالغ من العمر 48 عاما، تدريب نادى إسبانيول في صيف 2020، بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، وكان له دور بارز في الصعود بالفريق لدوري الدرجة الأولى قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي.
وبدأ المدرب الإسباني مسيرته التدريبية في 1995 مع الفئات السنية لنادي فالنسيا في، ثم انتقل بعدها إلى أونتينيينت، كما سبق له تدريب عدة أندية مثل جواديكس وخيريث الأندلسيان، وريال مايوركا.
ويحتل الشباب المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.