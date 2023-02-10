تقرير: فالنسيا يسعى إلى التعاقد مع فيسنتي مورينو مدرب ‎الشباب السعودي

وقال الموقع الإسباني إن مورينو هو أحد المدربين المفضلين لفريق فالنسيا، حيث ستقوم إدارة النادي الإسباني بتقديم عرض لمدرب الشباب، لمدة موسمين ونصف.

وأشار الموقع إلى أن البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب الاتحاد السعودي، كان أحد المرشحين لتدريب الفريق، لكن ظروف خروجه أكثر تعقيدا بسبب شرط الإفراج عنه.

وأعلنت إدارة نادي الشباب في يوليو 2022، التعاقد رسميا مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو لتولي قيادة الفريق الفنية.

وتولى فيسنتي مورينو البالغ من العمر 48 عاما، تدريب نادى إسبانيول في صيف 2020، بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية، وكان له دور بارز في الصعود بالفريق لدوري الدرجة الأولى قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي.