رد فعل غريب من بيلينغهام بعد وصفه بـ"الرجل الرئيسي" في ريال مدريد

يبدو أن الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، لم يكن راضيًا عن الطريقة التي تم تقديمه بها في إطلاق لعبة EA FC 25.

النجم الإنجليزي يتصدر غلاف اللعبة لهذا العام، والتي تم إصدارها، يوم الجمعة الماضي.

وكان أبطال ريال مدريد، جود بيلينغهام، زين الدين زيدان، وإيدين هازارد، من بين الوجوه الشهيرة المدعوة إلى حدث في العاصمة الإسبانية للاحتفال بإصدار لعبة EA FC 25.

وعندما تم تقديم لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا على المسرح، قال مذيع الحدث: "نحن على الهواء مباشرة في مدريد، لذا من المناسب أن نبدأ بالرجل الرئيسي من مدريد، سيداتي وسادتي، ارفعوا أصواتكم للترحيب بالنجم الحقيقي جود بيلينغهام".

ولكن لقطات من خلف الكواليس كشفت أن بيلينغهام بدا وكأنه لم يعجب بطريقة تقديمه الخاصة، حيث قام بطريقة مضحكة؛ إذ حرك عينيه أثناء مناداته بـ"الرجل الرئيسي من مدريد".

ويتواجد بيلينغهام على الغلاف لأول مرة في مسيرته بعد موسم أول قضاه في ريال مدريد توج خلاله بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وعن كونه نجم غلاف EA FC 25، قال بيلينغهام: "لقد لعبت هذه اللعبة مع أخي طوال الوقت في أثناء نشأتي، وكنت دائمًا أفكر في مدى روعة أن أكون يومًا ما على الغلاف".

وأضاف: "لقد كان هناك العديد من اللاعبين الأسطوريين على الغلاف على مر السنين، وأنا سعيد لكوني أحدث لاعب إنجليزي يحظى بهذا الشرف منذ واين روني، في 2011".