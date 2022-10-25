اجتماع طارئ لإدارة الوحدات بعد قرار نقل مواجهة الفيصلي في الدوري الأردني

وأوضح الاتحاد الأردني أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على المادة (3.11) من لائحة البطولات لموسم 2022.

ويتصدر الفيصلي جدول ترتيب الدوري الأردني ويملك 47 نقطة، ويتقدم بنقطة واحدة على منافسه التقليدي الوحدات مع تبقي جولتين على نهاية البطولة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الوحدات والفيصلي بفوز الفيصلي 1/0 سجله حاتم الروشدي في الدقيقة السابعة.

وبعدها فاز الوحدات بضربات الترجيح على الفيصلي في ربع نهائي كأس الأردن بعد التعادل 1/1.

وفي آخر 10 مباريات رسمية بين الفريقين فاز الفيصلي 4 مرات وفاز الوحدات 5 مرات، وتعادلا مرة فاز فيها الوحدات بضربات الترجيح.