يواجه أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري، أزمة كبيرة إثر ثبوت إيجابية نتيجة تحليل المخدرات الذي خضع له، بعد تسببه بمقتل أمين شرطة بسيارته خلال ذهابه إلى الساحل الشمالي.

وألقت قوات الأمن القبض على نجم الزمالك، بعد أن صدم أمين شرطة بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مطروح، مما أدى إلى وفاته في الحال، وكان يرافقه في الطريق محمد صبحي، حارس الفريق، الذي أُخلي سبيله في وقت لاحق.

وتم التحفظ على أحمد فتوح، وعلى السيارة، بواسطة رجال الشرطة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "إرم نيوز"، اليوم الأحد، فإن التحريات التي أجرتها وزارة الداخلية أثبتت إيجابية عينة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد فحصها من لجان الطب الشرعي المختصة عقب انتدابها من قِبَل النيابة العامة لمستشفى العلمين النموذجي.

كما أثبتت الإدارة العامة لمرور مرسى مطروح عدم تجاوز سائق السيارة، لاعب نادي الزمالك، السرعة المقررة على الطريق، وبالتالي ستطلب النيابة العامة تحريات المباحث بشأن صحة الواقعة، وكذا تحريات الإدارة العامة للمرور في مديرية أمن مرسى مطروح حول السرعة التي كان يسير بها اللاعب، وعمّا إذا كانت تطابق السرعة المقررة من قِبَل الشرطة أم لا.

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وعلى إثر ذلك، ستوجه النيابة العامة للمتهم أحمد فتوح 3 تهم، ما بين جنايات وجنح، الأولى: جناية تعاطي جوهر الحشيش المخدر، الثانية: جناية قيادة مركبة تحت تأثير المخدر؛ مما يؤدي إلى اضطراب وعي قائد المركبة، والتهمة الثالث هي جنحة القتل.

وينص قانون العقوبات المصري في المواد 238 وحتى 244 على أن حوادث الطرق يواجه مرتكبوها تهم القتل الخطأ والإهمال، وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الإهمال، وترتفع إلى 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث بوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة إلى 7 سنوات.

ولم يُصدر نادي الزمالك أي بيان رسمي، حتى الآن، بشأن موقفه مما حدث مع اللاعب.