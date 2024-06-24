من بينهم الأسطورة ميسي.. أكبر 10 لاعبين سنّا في كوبا أمريكا
تصدر حارس مرمى منتخب الشيلي وريال بيتيس الإسباني كلاوديو برافو قائمة اللاعبين الأكبر سنا في كوبا أمريكا 2024 التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الرابع عشر من يوليو المقبل.
وبمشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، السبت، والتي انتهت دون أهداف ضمن المجموعة الأولى، بات الحارس المخضرم كلاوديو برافو أكبر لاعب يشارك في تاريخ كوبا أمريكا وأكبر اللاعبين في النسخة الحالية، وذلك بعمر 41 عاماً و69 يوماً.
وكان حارس فريق ريال بيتيس حاليا، وبرشلونة ومانشستر سيتي سابقا، قاد الشيلي لإحراز لقب كوبا أمريكا 2015 و2016 فيما تم اختياره أفضل لاعب في نسخة 2015.
وشهدت مباراة الشيلي وبيرو نفسها مشاركة ثاني أكبر اللاعبين سنا في البطولة، لاعب منتخب بيرو باولو غيريرو الذي دخل بديلا في الدقيقة 70 من المباراة ليدون اسمه كثاني أكبر لاعب في تاريخ البطولة بعد برافو.
ويبلغ غيريرو من العمر 40 عاما و5 أشهر، ليكون ثاني اللاعبين ترتيبا بمقياس العمر في كوبا أمريكيا 2024.
وشهدت قائدمة أكبر 10 لاعبين سنا في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخبا، وجود أسطورة المنتخب الأرجنتيني وبطل مونديال 2022 ليونيل ميسي الذي يأتي ثامنا في الترتيب بعمر 36 عاما و11 شهرا، فيما يحتل زميله الحالي في إنتر ميامي الأمريكي ونجم منتخب أوروغواي لويس سواريز المركز الرابع في ترتيب اللاعبين الأكبر سنا (37 عاما و4 أشهر).
وكان سواريز شاهد مباراة منتخب بلاده الأولى التي فاز فيها على بنما (3 ـ 1) من على مقاعد البدلاء.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين العشرة الأكبر سنا في كوبا أمريكا 2024:
1ـ كلاوديو برافو (الشيلي) 41 عاما وشهران
2 ـ باولو غيريرو (بيرو) 40 عاما و5 أشهر
3 ـ فرانكو أرماني (الأرجنتين) 37 عاما و8 أشهر
4 ـ لويس سواريز (أوروغواي) 37 عاما و4 أشهر
5 ـ كارلوس لامبي (بوليفيا) 37 عاما و3 أشهر
6 ـ هرنان غاينديز (الإكوادور) 37 عاما وشهران
7 ـ ألكسندر دومينغيز (الإكوادور) 37 عاما
8 ـ ليونيل ميسي (الأرجنتين) 36 عاما و11 شهرا
9 ـ غابرييل أرياس (الشيلي) 36 عاما و9 أشهر
10ـ تيم ريام (الولايات المتحدة) 36 عاما و8 أشهر