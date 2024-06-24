من بينهم الأسطورة ميسي.. أكبر 10 لاعبين سنّا في كوبا أمريكا

تصدر حارس مرمى منتخب الشيلي وريال بيتيس الإسباني كلاوديو برافو قائمة اللاعبين الأكبر سنا في كوبا أمريكا 2024 التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الرابع عشر من يوليو المقبل.

وبمشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، السبت، والتي انتهت دون أهداف ضمن المجموعة الأولى، بات الحارس المخضرم كلاوديو برافو أكبر لاعب يشارك في تاريخ كوبا أمريكا وأكبر اللاعبين في النسخة الحالية، وذلك بعمر 41 عاماً و69 يوماً.

وكان حارس فريق ريال بيتيس حاليا، وبرشلونة ومانشستر سيتي سابقا، قاد الشيلي لإحراز لقب كوبا أمريكا 2015 و2016 فيما تم اختياره أفضل لاعب في نسخة 2015.