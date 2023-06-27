موقف محمد صلاح وليفربول من انتقال اللاعب للدوري السعودي
كشفت صحيفة "ميرور" موقف النجم المصري محمد صلاح وناديه ليفربول من إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.
وبات الدوري السعودي وجهة لكبار اللاعبين منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي في يناير الماضي، حيث ضم نادي الاتحاد الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، ونجح الهلال في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي.
وقالت صحيفة "ميرور": "محمد صلاح لن يتجه للخروج من أنفيلد في أي وقت قريب، على الرغم من التكهنات التي تربطه بالانتقال إلى السعودية".
وأوضحت الصحيفة أن صلاح أوضح لمسؤولي ليفربول أن لديه رغبة في الاستمرار وأن هذه رغبة مسؤولي النادي.
وأشارت إلى أنه كانت هناك احتمالات بأن غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد يغير أفكار محمد صلاح، لكن الأمر ليس كذلك.
وغادر ليفربول هذا الصيف روبرتو فيرمينو، وقبله ساديو ماني الصيف الماضي، لكن لا يزال محمد صلاح في مكانه وهو مستعد لرفض العروض السعودية".
وقالت "ميرور": " يشعر صلاح بخيبة أمل بلا شك من الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي مع ليفربول، إلا أنه لا يزال واثقًا من قدرته على المساعدة في تغيير الأمور إلى جانب أمثال كودي جاكبو وداروين نونيز".
ولم يرق مستوى ليفربول إلى مستوى التوقعات الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الموسم في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأنهى الفريق الموسم بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي البطل، وسيشارك الريدز في الدوري الأوروبي الموسم المقبل وليس في دوري أبطال أوروبا.
ورغم الموسم السيئ لليفربول إلا أن محمد صلاح سجل 30 هدفًا وصنع 16 في 51 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.
يشار إلى أن محمد صلاح البالغ 31 عاما جدد عقده مع ليفربول الصيف الماضي حتى 2025. وانضم صلاح لليفربول من روما مقابل 42 مليون يورو، وسجل للريدز 186 هدفا وصنع 79 في 305 مباريات.
وحتى الآن تعاقد ليفربول مع أليكسيس ماك أليستر من برايتون، ورحل عنه أرثور هينريك ميلو، وجيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وروبرتو فيرمينو.
وأكدت "ميرور" حاجة ليفربول إلى إبرام صفقات جديدة، خاصة في مركز خط الوسط.