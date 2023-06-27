موقف محمد صلاح وليفربول من انتقال اللاعب للدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة أن صلاح أوضح لمسؤولي ليفربول أن لديه رغبة في الاستمرار وأن هذه رغبة مسؤولي النادي.

وأشارت إلى أنه كانت هناك احتمالات بأن غياب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد يغير أفكار محمد صلاح، لكن الأمر ليس كذلك.

وغادر ليفربول هذا الصيف روبرتو فيرمينو، وقبله ساديو ماني الصيف الماضي، لكن لا يزال محمد صلاح في مكانه وهو مستعد لرفض العروض السعودية".

وقالت "ميرور": " يشعر صلاح بخيبة أمل بلا شك من الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي مع ليفربول، إلا أنه لا يزال واثقًا من قدرته على المساعدة في تغيير الأمور إلى جانب أمثال كودي جاكبو وداروين نونيز".